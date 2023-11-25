Một người ở TP.HCM trúng Vietlott với số tiền 96,2 tỉ đồng

Công ty xổ số cho biết đây là tấm vé trúng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45. Khách mua vé tại điểm bán hàng 06 Lô D, chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TPHCM.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối 24/11, Công ty Xổ sổ điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá 96,2 tỉ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 trúng thưởng có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot là 22-34-41-05-18-45. Vé này được phát hành điểm giao dịch của Vietlott đặt tại 06 Lô D, chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP HCM.

Theo quy định, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%. Điều này đồng nghĩa người trúng 96,2 tỷ đồng tỷ đồng sẽ phải nộp thuế hơn 9,62 tỷ đồng, được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, người may mắn này thực nhận về hơn 86,58 tỷ đồng.

Một tờ vé số loại hình Mega 6/45 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trúng giải Jackpot với số tiền 96,2 tỉ đồng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, gần đây, công ty xổ số liên tục công bố thông tin người trúng thưởng. Ngày 31/10, tại TPHCM, một khách hàng cũng trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 trị giá 173 tỷ đồng.

Hồi tháng 8, cũng đã có một khách hàng nhà mạng MobiFone trúng Jackpot 1 trị giá 256,9 tỷ đồng. Giải này chỉ thua giải lớn nhất trị giá hơn 303,8 tỷ đồng trúng bởi một công chức Hà Nội vào tháng 5/2018.

Ô tô tông hàng loạt người chờ đèn đỏ khiến 1 người phụ nữ bị thương Ngày 23/11, tại đường Cách mạng tháng 8, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

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