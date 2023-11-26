Chồng tẩm xăng lên người rồi ôm vợ tự thiêu ở Hải Phòng: Có 3 người con trai, hoàn cảnh gia đình khó khăn

Cơ quan chức năng huyện Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ vụ việc người chồng tẩm xăng lên người, ôm vợ rồi tự thiêu.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, liên quan đến vụ chồng tẩm xăng vào người rồi ôm vợ đốt xảy ra ở xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), ngày 26/11, bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng cho biết, chiều qua (25/11) Hội LHPN huyện Kiến Thụy đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân. Hội LHPN huyện Kiến Thụy chia sẻ thêm, hiện tại sức khỏe, tâm lý của chị Đồng Thị Hậu cơ bản đã ổn định. Chị bị bỏng ở khuỷu tay và mu bàn tay, đang tự điều trị tại nhà.

Chị Hậu là người vợ trong vụ việc chồng tự tẩm xăng vào người rồi ôm vợ đốt, xảy ra hôm 24/11. Chị Hậu có 3 người con trai, con lớn 18 tuổi với người chồng đầu tiên. Hai con học lớp 8 và lớp 6 với người chồng thứ 2 là anh M.V.H. (người đã tẩm xăng vào người rồi ôm chị Hậu đốt). Hiện tại chị Hậu đang ở tạm nhà bố mẹ đẻ ở xã Đại Hợp. Hoàn cảnh gia đình bố mẹ đẻ chị Hậu thộc diện khó khăn, bố chị Hậu đã mất. Vụ việc được camera gần đó ghi lại - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ VTC News, vợ chồng anh M.V.H. (SN 1988, xã Đồng Thái, huyện An Dương) và chị Hậu xảy ra mâu thuẫn nên chị Hậu bỏ về nhà bố mẹ đẻ (ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy).

Ngày 19/11, anh H. đã đến nhà bố mẹ vợ tạt sơn và gây rối, sau đó đã được công an xã triệu tập để giáo dục, nhắc nhở. Đến chiều ngày 24/11, anh H. tiếp tục đến nhà bố mẹ vợ để gây rối, công an xã đã tới địa bàn xác minh và mời toàn bộ những người liên quan về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, anh H. đã bỏ đi. Khi chị Hậu chở mẹ đẻ của mình lên trụ sở công an xã thì gặp anh H. đi ngược chiều, do sợ hãi nên chị Hậu quay đầu xe bỏ chạy thì bị anh H. đuổi theo. Khi áp sát, anh H. ôm lấy vợ, lúc này người anh H. đã được tẩm xăng, trước khi châm lửa đốt. Rất may, lực lượng công an có mặt kịp thời giải cứu chị Hậu nên chị bỉ bị bỏng một bên tay. Tuy nhiên, anh H. bị cháy toàn thân (có dấu hiệu bỏng nặng) và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Bà H. chỉ bị bỏng nhẹ ở tay trái. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Kiến Thụy tiếp tục điều tra làm rõ.

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