Vợ anh T. cùng con trai 7 tuổi và một người cháu may mắn thoát nạn. Ngôi nhà cùng cửa hàng máy nông nghiệp của gia đình anh T. bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong đống tro ngổn ngang có một chiếc xe máy đã cháy trơ khung, nhiều máy nông cụ có bình dầu cũng bị thiêu rụi. Hàng cây cao khoảng 10m bên cạnh ngôi nhà bị cháy sém, đường dây điện bên cạnh hiện trường hư hỏng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ cháy nhà xảy ra rạng sáng cùng ngày tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Vụ cháy khiến chủ nhà là anh P.V.T. (39 tuổi) cùng con trai 12 tuổi tử vong.

Ông Luông cho biết, khoảng hơn 3h sáng, ông nghe những tiếng nổ nhỏ "bụp, bụp" liên tiếp. Kế đó là những tiếng nổ "ầm, ầm". Chạy ra đường nhìn qua nhà anh T., ông Luông thấy đám lửa đã bốc cao chừng 10m với những tiếng nổ dữ dội. Thấy cháy, ông Luông lập tức gọi cho cứu hỏa báo sự việc rồi chặn xe mấy người đi ngang đường nhờ họ chạy lên xã và xuống huyện báo tình hình. Ông và vợ cũng đi tri hô cho những nhà khác biết để thức dậy đề phòng cháy lan.

Vì thương anh T. và cháu nhỏ, cả ngày nay vợ chồng ông Luông buồn rầu không làm được việc gì.

Gia đình đang làm tang lễ cho anh T. và cháu nhỏ - Ảnh: Báo Dân trí

Cách hiện trường khoảng 4km, gia đình đang làm đám tang cho anh T. và con trai. Rất đông bà con, họ hàng, lối xóm và người quen biết đến thăm viếng. Bạn học của con trai anh T. cũng tập trung đến chia buồn.

Ông Phan Phi Long (66 tuổi), chú ruột của anh T. cũng là một trong những người đầu tiên chứng kiến đám cháy, kể trong nước mắt: "Tôi với một anh công an cầm bình chữa cháy xịt vào một góc nhà nhưng không ăn thua gì cả, trần nhựa rơi xuống nên lửa bốc lên ngùn ngụt. Biết cháu bị kẹt trên lầu, tôi hét vọng lên nhưng mãi cũng không nghe thấy trả lời. Dù biết chuyện đã rồi nhưng tôi với mọi người cứ đứng hét không thôi".

Theo ông Long, dù chưa rõ nguyên nhân đám cháy, nhưng đám cháy đã lan từ ngoài cửa hàng vào trong nhà. Trên lầu chỗ anh T. và con trai ngủ có nhiều đồ dễ cháy, nên trở thành khu vực có lửa cháy to nhất. Song song việc tổ chức đám tang, gia đình cũng đang làm công tác tinh thần cho vợ anh T. và con út của nạn nhân.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào khoảng 3h30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà tại tổ 5, ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân xảy ra đám cháy dữ dội nên đã gọi lực chữa cháy đến hỗ trợ dập lửa.

Tiếp cận đám cháy, lực lượng đã tổ chức cứu người bị nạn nhưng do đám cháy quá lớn cộng với nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong căn nhà nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Căn nhà trên là của anh Phan Văn Tới (SN 1984). Thời điểm xảy ra cháy, vợ anh Tới cùng 1 người con trai và 1 người cháu (cùng SN 2016) ngủ ở dưới nhà nên đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn. Riêng anh Tới cùng một người con trai (SN 2011) ngủ trên lầu đã bị tử vong tại hiện trường.