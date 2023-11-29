Bất ngờ nhận lại 50 triệu đồng sau 3 năm chuyển nhầm vào tài khoản người khác

Đời sống 29/11/2023 11:21

Chị Lê Thu Thủy (trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông) gửi thư cảm ơn đến Công an quận Hà Đông đã tận tình giúp đỡ nhận lại số tiền chuyển nhầm sau 3 năm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ việc bắt đầu từ tháng 7/2020, chị Thuỷ chuyển khoản nhầm số tiền 50.000.000 đồng đến một tài khoản mở tại ngân hàng Indovina. Khi phát hiện, chị làm việc với ngân hàng Indovina, đề nghị ngân hàng phong tỏa số tiền trên đồng thời hỗ trợ liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền.

Bất ngờ nhận lại 50 triệu đồng sau 3 năm chuyển nhầm vào tài khoản người khác - Ảnh 1
Lá thư cảm ơn của chị Thủy gửi đến Công an quận Hà Đông - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Do không liên lạc được với chủ tài khoản, phía ngân hàng đề nghị chị Thủy trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, lúc đó dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Hà Nội, chị chưa đến cơ quan công an để giải quyết vụ việc.

Đến năm 2022, chị Thủy đến Công an quận Hà Đông để trình báo. Căn cứ nội dung đơn trình báo của chị Thuỷ, cơ quan công an có công văn đề nghị ngân hàng Vietcombank và Indovina hỗ trợ hạch toán số tiền 50.000.000 đồng bị chuyển nhầm.

 

Song song với đó, Công an quận tiến hành xác minh thông tin về chủ tài khoản với Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, qua đó xác định chủ tài khoản không có mặt ở địa phương, không biết đang đi đâu, làm gì.

Bất ngờ nhận lại 50 triệu đồng sau 3 năm chuyển nhầm vào tài khoản người khác - Ảnh 2
Chị Thủy nhận lại 50 triệu đồng sau 3 năm chuyển nhầm vào tài khoản người khác - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến tháng 10/2023, sau nhiều lần không liên hệ được với chủ tài khoản nhận tiền, đồng thời xác định không có tranh chấp, ngân hàng đã hạch toán số tiền trên.

Nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hà Đông, chị Thủy đã nhận lại được số tiền trên sau hơn 3 năm. Chị Thủy cùng gia đình hết sức vui mừng và cảm động, gửi lời cảm ơn chân thành tới Công an quận Hà Đông và đặc biệt là đại uý Nguyễn Văn Ngọc, cán bộ đội Cảnh sát hình sự Công an quận, người trực tiếp xử lý vụ việc.

Gần 30 học sinh nghi ngộ độc do ăn kẹo lạ ở Quảng Ninh

Gần 30 học sinh nghi ngộ độc do ăn kẹo lạ ở Quảng Ninh

Trường THCS - THPT Hoành Mô (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) cho biết, 29 học sinh của trường có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn sau khi ăn kẹo lạ mua tại khu vực cổng trường.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyển khoản nhầm tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 23 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong