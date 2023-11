Bất ngờ nhận lại 50 triệu đồng sau 3 năm chuyển nhầm vào tài khoản người khác

Chị Lê Thu Thủy (trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông) gửi thư cảm ơn đến Công an quận Hà Đông đã tận tình giúp đỡ nhận lại số tiền chuyển nhầm sau 3 năm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ việc bắt đầu từ tháng 7/2020, chị Thuỷ chuyển khoản nhầm số tiền 50.000.000 đồng đến một tài khoản mở tại ngân hàng Indovina. Khi phát hiện, chị làm việc với ngân hàng Indovina, đề nghị ngân hàng phong tỏa số tiền trên đồng thời hỗ trợ liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền.

Lá thư cảm ơn của chị Thủy gửi đến Công an quận Hà Đông - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Do không liên lạc được với chủ tài khoản, phía ngân hàng đề nghị chị Thủy trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, lúc đó dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Hà Nội, chị chưa đến cơ quan công an để giải quyết vụ việc.

Đến năm 2022, chị Thủy đến Công an quận Hà Đông để trình báo. Căn cứ nội dung đơn trình báo của chị Thuỷ, cơ quan công an có công văn đề nghị ngân hàng Vietcombank và Indovina hỗ trợ hạch toán số tiền 50.000.000 đồng bị chuyển nhầm.

Song song với đó, Công an quận tiến hành xác minh thông tin về chủ tài khoản với Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, qua đó xác định chủ tài khoản không có mặt ở địa phương, không biết đang đi đâu, làm gì.

Chị Thủy nhận lại 50 triệu đồng sau 3 năm chuyển nhầm vào tài khoản người khác - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến tháng 10/2023, sau nhiều lần không liên hệ được với chủ tài khoản nhận tiền, đồng thời xác định không có tranh chấp, ngân hàng đã hạch toán số tiền trên.

Nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hà Đông, chị Thủy đã nhận lại được số tiền trên sau hơn 3 năm. Chị Thủy cùng gia đình hết sức vui mừng và cảm động, gửi lời cảm ơn chân thành tới Công an quận Hà Đông và đặc biệt là đại uý Nguyễn Văn Ngọc, cán bộ đội Cảnh sát hình sự Công an quận, người trực tiếp xử lý vụ việc.

