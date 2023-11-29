Trường THCS - THPT Hoành Mô (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) cho biết, 29 học sinh của trường có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn sau khi ăn kẹo lạ mua tại khu vực cổng trường.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào 15h15 ngày 27/11, một số học sinh của nhà trường Trường THCS - THPT Hoành Mô có mua kẹo đem đến lớp để chia nhau ăn. Qua rà soát ban đầu có 29 học sinh cùng ăn một loại kẹo (27 học sinh lớp 6A, 2 học sinh lớp 8C). Sản phẩm kẹo các em ăn có chữ nước ngoài, không có chú thích bằng tiếng Việt, được mua tại cửa hàng tạp hóa ở ngoài đường gần cổng trường.

Buổi tối cùng ngày các em ăn kẹo đều có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Nhà trường đã thông tin tới cha mẹ học sinh để nắm bắt, theo dõi tình hình sức khỏe của các em. Đến buổi học chiều 28/11, qua kiểm tra cả 29 học sinh vẫn còn tình trạng đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Ông Đặng Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hoành Mô - cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, UBND huyện Bình Liêu. Đồng thời tạm giữ mẫu kẹo các em ăn trước đó.

Đến sáng nay, sức khỏe học sinh đã ổn định và đi học bình thường. Hiện Công an huyện Bình Liêu, Quản lý thị trường đang điều tra xác minh sự việc, đem mẫu thực phẩm đi xét nghiệm, các hàng quán khu vực cổng trường đã bị niêm phong. Kẹo lạ tại khu vực cổng Trường THCS - THPT Hoành Mô - Ảnh: Báo Lao Động Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, 5 học sinh trường THCS thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh) nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn một loại kẹo lạ có in chữ nước ngoài được bán ở khu vực gần trường. 5 em học sinh nói trên sau khi được đưa đến bệnh viện điều trị, theo dõi, sức khỏe đã ổn định. Đến 14h chiều 25/11, các bệnh nhân đã được về nhà, tiếp tục theo dõi. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày, tại khu vực gần trường THCS thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh). Trong giờ giải lao, các em học sinh đã ra cửa hàng tạp hóa phía sau trường mua kẹo ăn. Sau đó, một số em đã có biểu hiện nghi bị ngộ độc. Khi biết sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã rà soát và thống kê có 126 em học sinh cùng sử dụng loại kẹo nói trên. Trong đó có 5 em học sinh xuất hiện biểu hiện tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở; 121 em chưa có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Loại kẹo các em học sinh mua ăn có chữ nước ngoài, không có tem phụ tiếng Việt được cửa hàng tạp hóa gần trường bày bán.

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