Xe giường nằm bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông, hàng chục hành khách hoảng loạn

Đời sống 29/11/2023 12:30

Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xe giường nằm đang lưu thông trên Quốc lộ 14 thì bất ngờ bốc cháy.

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 22h ngày 28/11, tài xế Bùi Văn Giàu (33 tuổi, ở tại tỉnh Bình Định) điều khiển xe khách giường nằm biển số 60B-048.76, trên xe chở gần 30 hành khách, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắc Nông.

Đến gần UBND xã Minh Hưng, thuộc xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, lửa bất ngờ phát ra từ gầm xe, sau đó nhanh chóng lan rộng và bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc nhiều hành khách trên xe hoảng loạn la hét, một số hành khách nhanh trí báo cho tài xế dừng xe để khách xuống xe, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Xe giường nằm bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông, hàng chục hành khách hoảng loạn - Ảnh 1
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngay khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước điều động 4 xe chuyên dụng cùng gần 10 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau gần một giờ đồng hồ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy làm thiêu rụi hoàn toàn hàng hóa và khoang chứa gầm xe. Rất may thời điểm xảy ra cháy, hành khách phát hiện kịp thời để xuống xe nên không gây thiệt hại về người.

Xe giường nằm bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông, hàng chục hành khách hoảng loạn - Ảnh 2
Hàng hoá và khoang chứa gầm xe bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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