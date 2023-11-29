Vào cửa hàng quần áo cùng cha mẹ, bé gái 3 tuổi tử vong sau khi bị cửa kính rơi đè trúng người

Thế giới 29/11/2023 16:24

Sự việc thương tâm xảy ra khi bé gái ba tuổi bị cửa kính của một phòng trưng bày quần áo đè trúng.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, dẫn tin từ Business Today, cảnh sát địa phương cho biết, ngày 27/11 vừa qua, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ở một phòng trưng bày quần áo ở Ghumar Mandi, Ấn Độ. Theo đó, nạn nhân của vụ tai nạn được cho là một bé gái 3 tuổi đến từ Flower Enclave, Ludhiana.

Vào ngày xảy ra vụ việc, bé gái đã đến phòng trưng bày quần áo cùng bố mẹ và bắt đầu chơi quanh khu vực cửa ra vào của cửa hàng thì bất ngờ chiếc cửa gương rơi ra khỏi giá đỡ và rơi trúng người cô bé.

Ngay lập tức, người lớn xung quanh đã phát hiện ra vụ việc và nhanh chóng đưa cô bé đến Bệnh viện Cao đẳng Y tế Dayanand (DMCH). Tuy nhiên, cô bé được các bác sĩ xác nhận đã tử vong thương tâm sau sự việc.

Vào cửa hàng quần áo cùng cha mẹ, bé gái 3 tuổi tử vong sau khi bị cửa kính rơi đè trúng người - Ảnh 1
Chiếc cửa kính bất ngờ bung ra khi cô bé đang chơi bên cạnh - Ảnh: Business Today
Vào cửa hàng quần áo cùng cha mẹ, bé gái 3 tuổi tử vong sau khi bị cửa kính rơi đè trúng người - Ảnh 2
Một bé gái 3 tuổi đã thiệt mạng ở Ludhiana (Ấn Độ) sau khi bị một cánh cửa kính rơi đè lên người tại một phòng trưng bày quần áo - Ảnh: indiatoday

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, dẫn tin từ indiatoday, Công an đã có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra. Thanh tra Vijay Kumar, SHO tại đồn cảnh sát Sư đoàn số 8, cho biết cảnh sát sẽ vào cuộc sau khi ghi nhận lời khai của cha mẹ cô bé. Hiện, cha mẹ cô bé hiện chưa nộp đơn khiếu nại nào lên cảnh sát.

Sau khi video ghi lại toàn cảnh sự việc được đăng tải, một số người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ việc và yêu cầu xử lý nghiêm khắc chủ cửa hàng.

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