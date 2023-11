Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, dẫn tin từ trang ET Today, một huyện thuộc thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc có một nữ sinh cấp 2 thiệt mạng. Cụ thể, vào đúng ngày sinh nhật của mình, nạn nhân có hẹn với bạn trai đi chơi. Do không muốn bố mẹ phát hiện nên cô bé đã quyết định trốn khỏi căn hộ của gia đình nằm trên tầng 9 tòa nhà bằng đường cửa sổ. Tuy nhiên, trong lúc trèo xuống, cô bé đã không may trượt chân và rơi xuống bên dưới và tử vong tại chỗ.

Dựa vào bức ảnh được cư dân mạng đăng tải, dường như cô bé không bị rơi xuống dưới sảnh khu nhà mà mắc kẹt trên phần lán kim loại của tòa nhà, khiến cho toàn thân bị treo lơ lửng. Sau khi nhận thấy vết máu chảy xuống dưới đường, người dân đã phát hiện ra sự việc và lập tức báo tin cho cảnh sát.