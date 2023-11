Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 29/11, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đang thu lý vụ việc chị N.T.T. (34 tuổi, ngụ thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) tố cáo bị chồng bạo hành gia đình.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thủy (34 tuổi, ngụ tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) vừa làm đơn gửi công an tố cáo việc bản thân và 2 con nhỏ bị chồng là anh N.H.C. (35 tuổi) thường xuyên đánh đập. Chị Thủy cho biết, chị và anh C. kết hôn được 12 năm, có với nhau 2 người con trai. Quá trình chung sống, giữa vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn, anh C. thường hành hung chị.

Người chồng thường xuyên có hành động vũ phu với vợ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Chồng chị Thủy rất cộc cằn, nóng tính, gia trưởng và thường nhậu nhẹt. Mỗi lần nóng giận, anh ấy thường đánh chịu, không chỉ vậy các con của chị cũng bị bố đánh nhiều lần. Gần đây nhất, chồng đánh con trai để lại nhiều thương tích trên cơ thể. Quá bức xúc, chị Thủy đã phải trình báo công an để mẹ con được bảo vệ.