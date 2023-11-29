Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 29/11, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đang thu lý vụ việc chị N.T.T. (34 tuổi, ngụ thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) tố cáo bị chồng bạo hành gia đình.

Chồng chị Thủy rất cộc cằn, nóng tính, gia trưởng và thường nhậu nhẹt. Mỗi lần nóng giận, anh ấy thường đánh chịu, không chỉ vậy các con của chị cũng bị bố đánh nhiều lần. Gần đây nhất, chồng đánh con trai để lại nhiều thương tích trên cơ thể. Quá bức xúc, chị Thủy đã phải trình báo công an để mẹ con được bảo vệ.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thủy (34 tuổi, ngụ tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) vừa làm đơn gửi công an tố cáo việc bản thân và 2 con nhỏ bị chồng là anh N.H.C. (35 tuổi) thường xuyên đánh đập. Chị Thủy cho biết, chị và anh C. kết hôn được 12 năm, có với nhau 2 người con trai. Quá trình chung sống, giữa vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn, anh C. thường hành hung chị.

Anh N.H.C. trong 1 lần đánh con - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, chị Thủy, tối 21/10, người con trai 11 tuổi bị bố tát mạnh vào mặt và thái dương. Chưa dừng lại, người bố còn đấm vào đầu, đưa tay móc họng và dùng chổi đánh vào người con trai.

Sau đó, chị đã đưa con đến Trung tâm Y tế huyện Ea Kar điều trị và cháu được chẩn đoán đa chấn thương vùng đầu do bị đánh.

Chị Thủy và anh C. đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Chị Thủy đã dọn ra ngoài thuê nhà để ở với con để tránh bị chồng bạo hành. Cũng theo chị Thủy, những lần chị và con bị chồng đánh, trong nhà đều có camera ghi lại và chị đã cung cấp những video này cho công an.

Người con trai 11 tuổi được mẹ đưa vào viện điều trị - Ảnh: Báo Dân trí

Ngoài ra, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar xác nhận, đơn vị đang thụ lý vụ việc chị Nguyễn Thị Thủy tố cáo chồng hành hung cả 3 mẹ con. Công an huyện đang làm rõ sự việc để xử lý theo quy định pháp luật.