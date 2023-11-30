Kịp thời cứu sống bé gái mồ côi nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng: Cha mẹ, ông bà nội đều qua đời vì mắc Covid-19

Đời sống 30/11/2023 06:10

Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã liên hệ Hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng, bàn giao một trường hợp trẻ em cơ nhỡ cho Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố lập hồ sơ chăm sóc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 29/11, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã liên hệ Hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng, bàn giao một trường hợp trẻ em cơ nhỡ cho Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố lập hồ sơ chăm sóc.

Trước đó, khoảng 0h ngày 29/11, các tàu cá đang neo đậu bên sông Hàn phát hiện một cháu bé nhảy cầu tự tử và kịp thời cứu sống. Thời điểm này, Tổ tuần tra 8394 phường An Hải Bắc đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng tiếp nhận vụ việc.

Kịp thời cứu sống bé gái mồ côi nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng: Cha mẹ, ông bà nội đều qua đời vì mắc Covid-19 - Ảnh 1
Cứu kịp thời bé gái mồ côi nhảy cầu tự tử vì cuộc sống quá bế tắc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, cháu bé là H.T.Đ. (SN 2009, quê Quảng Trị). Cháu Đ. cho hay, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ phải đi làm ăn xa ở TP.HCM nên từ nhỏ cháu đã sống với ông bà nội.

Sau đó, cả cha mẹ và ông bà nội đều đột ngột qua đời trong đại dịch Covid-19 khiến bé gái trở thành trẻ mồ côi và sống nhờ nhà người dì.   Nghe lời bạn bè giới thiệu, cháu Đ. tự bắt xe vào Đà Nẵng để tìm việc làm kiếm sống. Tuy nhiên, do tuổi còn nhỏ nên Đ. không tìm được việc.

Bé gái lang thang dọc các tuyến đường bờ biển với đồ ăn được người qua đường cho, ngủ trên các ghế đá. Đến khuya ngày 28/11, vì nghĩ quẩn nên cháu đã quyết định nhảy cầu sông Hàn tự tử.

Kịp thời cứu sống bé gái mồ côi nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng: Cha mẹ, ông bà nội đều qua đời vì mắc Covid-19 - Ảnh 2
Cháu Đ. được bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng tiếp tục nuôi nấng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tại Công an phường An Hải Bắc, cháu Đ. được các cán bộ, chiến sĩ quan tâm và động viên tinh thần. Sau khi tinh thần cháu Đ. ổn định, công an đã làm các thủ tục bàn giao cháu cho đơn vị chức năng theo quy định.

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