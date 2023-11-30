Nghẹt thở giải cứu 2 người mắc kịp trong vụ cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội

Đời sống 30/11/2023 10:15

Vụ cháy xảy ra tại số 146 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan công an cho biết, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 5h20 ngày 30/11, tại số 146 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa tới hiện trường chữa cháy, cứu nạn.

Nghẹt thở giải cứu 2 người mắc kịp trong vụ cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay khi có mặt, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, phối hợp với lực lượng Công an phường Thịnh Quang dập tắt đám cháy. Đồng thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đưa 2 người trong gia đình đang mắc kẹt tại tầng 4 xuống nơi an toàn, tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

 

Cơ quan công an cho biết, căn nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 35m2, dạng nhà ống, gồm 5 tầng.

Nghẹt thở giải cứu 2 người mắc kịp trong vụ cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội - Ảnh 2
Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Đám cháy xuất phát tại tầng 3 ngôi nhà với chất cháy chủ yếu là bàn ghế gỗ, giấy và các vật dụng gia đình, tỏa nhiều khói lên phía các tầng trên.

Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

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