Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Hữu Phước (SN 1990; ngụ xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về tội giết người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng 30/11, Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Hữu Phước (SN 1990; ngụ xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về tội giết người có tính chất côn đồ, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, năm 2020, Phan Hữu Phước kết hôn với chị L.T.B.T. (24 tuổi; ngụ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn), đến năm 2021 có một con chung. Năm 2022, Phước và chị T. ly hôn nhưng sau đó vẫn thuê nhà sống chung tại thị trấn Phú Phong.

Chồng đâm chết vợ cũ trong ngày sinh nhật con trai - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, tháng 7/2023, Phước vào TP HCM làm thuê kiếm sống, còn chị T. và con trai chuyển đến ở cùng với mẹ ruột tại khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong. Ngày 25/11 vừa qua, Phước từ TP HCM về thăm quê, sau đó ở lại ngủ tại nhà mẹ chị T.

Vào khoảng 17h ngày 26/11, Phước tìm đến quán ăn ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, nơi vợ cũ là chị Lê Thị Bích T. (24 tuổi, ngụ địa phương) đang tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai 2 tuổi.

Tại đây, vợ chồng cũ bất đồng việc tổ chức sinh nhật cho con trai. Trong lúc lời qua tiếng lại, Phước dùng dao đâm vợ cũ bị thương. Nạn nhân tử vong trên đường nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Phước đến Công an huyện Tây Sơn đầu thú.

Công an huyện Tây Sơn đã tạm giữ Phước, đồng thời, triển khai công tác bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ án theo thẩm quyền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vao-ngay-sinh-nhat-con-trai-nguoi-phu-nu-bi-chong-cu-am-tu-vong-vi-tu-choi-nhan-qua-634334.html