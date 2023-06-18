Thanh Hóa: 2 thanh nhiên giải cứu thành công 2 bé trai rơi xuống ao sâu

Đời sống 18/06/2023 13:16

2 bé trai ở huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) may mắn thoát khỏi 'tử thần' nhờ 2 thanh niên kịp thời nhảy xuống ao sâu giải cứu.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, khoảng 16h ngày 16/6, anh Trịnh Hữu Bình (sinh năm - SN 1991) và anh Hoàng Văn Đông (SN 1993, cùng trú tại xã Yên Trường, huyện Yên Định) nghe thấy tiếng kêu cứu của trẻ em.

Phát hiện hai bé trai đang vùng vẫy dưới ao rộng và khá sâu, anh Bình và anh Đông lập tức nhảy xuống nước đưa các nạn nhân lên bờ. Hai bé đuối sức, ngất, được hai anh sơ cứu và đưa đến trạm y tế của xã.

Tại Trạm Y tế xã Yên Trường, y tá Đoàn Thị Minh tiếp tục sơ cứu, cấp cứu cho nạn nhân, 1 cháu sau đó tỉnh táo và một cháu còn rất mệt.

Tiếp nhận được thông tin, ông Trịnh Hữu Thường phó chủ tịch xã Yên Trường liên hệ với gia đình đến đưa hai cháu về nhà, tiếp tục chăm sóc.

Hiện sức khỏe 2 cháu bé đã ổn định.

Thanh Hóa: 2 thanh nhiên giải cứu thành công 2 bé trai rơi xuống ao sâu - Ảnh 1
Anh Trịnh Hữu Bình và anh Hoàng Văn Đông cạnh chiếc ao xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam

Trước đó không lâu, theo nguồn tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, khoảng 17h ngày 28/5, hai đồng chí Đại uý Phạm Tùng Sơn và Thượng uý Lò Xuân Thành, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an huyện Than Uyên đang trên đường đi tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng VNeID tại khu 8 thị trấn Than Uyên đã nghe thấy tiếng khóc thét của trẻ nhỏ và phát hiện thấy 1 cháu nhỏ vùng vẫy, đang bị đuối nước ở một ao sâu.

Ngay lập tức, 2 đồng chí nhanh chóng vượt rào chắn bằng thép gai ở bờ ao, không chút do dự, lao mình xuống nước để cứu cháu bé đưa lên bờ an toàn. Lúc này, cháu bé bị sặc nước, biểu hiện khó thở, đồng chí Phạm Tùng Sơn đã kịp thời sơ cứu cháu bé tại chỗ. Khoảng 10 phút sau cháu bé đã tỉnh táo trở lại và ngay sau đó 2 chiến sĩ đã tìm hiểu và liên hệ được người nhà cháu bé, rồi bàn giao cháu lại cho gia đình an toàn.

Thanh Hóa: 2 thanh nhiên giải cứu thành công 2 bé trai rơi xuống ao sâu - Ảnh 2
Gia đình cháu Lê Bảo Long (ở giữa) đến đơn vị thăm và cảm ơn 2 đồng chí Phạm Tùng Sơn (người đứng đầu tiên bên phải) và Lò Xuân Thành (người đứng thứ 2 bên trái) - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Sau khi giải cứu được cháu bé, qua tìm hiểu, được biết cháu bé là Lê Bảo Long, sinh năm 2019, do bố mẹ phải đi làm nên cháu Long được gia đình gửi chị gái họ của Long sinh năm 2010 ở tại Khu 8, thị trấn Than Uyên trông hộ. Chỉ một phút sơ xảy, một mình cháu Long đi ra lán của người quen gần đó chơi và trượt chân rơi xuống ao.

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