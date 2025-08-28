Lâm Đồng: 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, tài xế thiệt mạng

Đời sống 28/08/2025 12:30

Xe đầu kéo biển số TP Huế tông vào đuôi xe cùng chiều trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khiến tài xế tử vong, giao thông bị phong tỏa hai giờ, sáng 28/8.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 75H-XXX.96 lưu thông trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn km26 qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng theo hướng Bắc – Nam thì tông vào đuôi xe đầu kéo cùng chiều phía trước mang biển kiểm soát 36H-055.XX

Lâm Đồng: 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, tài xế thiệt mạng - Ảnh 1
Đầu xe đầu kéo biến dạng, tài xế tử vong. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Cú tông làm phần cabin của xe đầu kéo 75H-XXX.96 bị gãy nát, biến dạng. Tài xế và phụ xe của xe đầu kéo 75H-XXX.96 được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Tuy nhiên, tài xế L.K.D. (SN 1985, TP Huế) đã tử vong sau đó. Phụ xe bị thương nhẹ, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin báo Dân Việt, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc Số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông( Bộ Công an) đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và đặt báo hiệu cảnh báo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Giật mình bởi một tiếng động lớn, người dân ở TPHCM chạy kiểm tra thì phát hiện một cô gái trẻ nằm bất động cạnh chiếc xe máy hư hỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Sao quốc tế 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

Hậu trường 1 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sầu riêng, loại trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ nhưng ăn sai cách cũng rất hại

Sầu riêng, loại trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ nhưng ăn sai cách cũng rất hại

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Lâu đài hơi bị gió mạnh hất tung lên không trung, ít nhất 4 trẻ em bị thương

Lâu đài hơi bị gió mạnh hất tung lên không trung, ít nhất 4 trẻ em bị thương

Video 2 giờ 53 phút trước
Đúng 12 giờ trưa 29/8, 3 con giáp có vận kim tiền, đón nhận nhiều may mắn, phất lên như vũ bão, no nê HƯỞNG LỘC TRỜI, Phú Quý Vinh Hoa

Đúng 12 giờ trưa 29/8, 3 con giáp có vận kim tiền, đón nhận nhiều may mắn, phất lên như vũ bão, no nê HƯỞNG LỘC TRỜI, Phú Quý Vinh Hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 8kg ẩn nấp trong phòng ngủ nhà dân

Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 8kg ẩn nấp trong phòng ngủ nhà dân

Video 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 29/8/2025 của 12 con giáp: Dần sự nghiệp thăng tiến, Mùi hồng phúc sâu dày, Mão mất tiền hao của, Thân vận trình ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 29/8/2025 của 12 con giáp: Dần sự nghiệp thăng tiến, Mùi hồng phúc sâu dày, Mão mất tiền hao của, Thân vận trình ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/8/2025, 3 con giáp nhận được nhiều Phúc Lộc, tiền bạc ngày càng dư dả, một bước lên mây, đổi đời trong gang tấc

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/8/2025, 3 con giáp nhận được nhiều Phúc Lộc, tiền bạc ngày càng dư dả, một bước lên mây, đổi đời trong gang tấc

Nóng: Psy 'Gangnam Style' bị bắt vì lý do bất ngờ

Nóng: Psy 'Gangnam Style' bị bắt vì lý do bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Thương tâm: 2 vợ chồng tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh nghi do ngạt khí từ máy phát điện

Thương tâm: 2 vợ chồng tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh nghi do ngạt khí từ máy phát điện

TP.HCM: Quán ăn bị nhóm hơn 10 người đe dọa 'san bằng', hành hung chủ và khách

TP.HCM: Quán ăn bị nhóm hơn 10 người đe dọa 'san bằng', hành hung chủ và khách

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa

Khởi tố vụ chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan 57 ki-ốt chợ vì ghen ở Cà Mau: Chính thức khởi tố vụ án

Khởi tố vụ chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan 57 ki-ốt chợ vì ghen ở Cà Mau: Chính thức khởi tố vụ án

Giá vàng hôm nay 28/8/2025: Tiếp tục tăng mạnh, SJC phá kỷ lục cũ, lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 28/8/2025: Tiếp tục tăng mạnh, SJC phá kỷ lục cũ, lập kỷ lục mới