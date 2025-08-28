Xe đầu kéo biển số TP Huế tông vào đuôi xe cùng chiều trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khiến tài xế tử vong, giao thông bị phong tỏa hai giờ, sáng 28/8.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 75H-XXX.96 lưu thông trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn km26 qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng theo hướng Bắc – Nam thì tông vào đuôi xe đầu kéo cùng chiều phía trước mang biển kiểm soát 36H-055.XX

Đầu xe đầu kéo biến dạng, tài xế tử vong. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Cú tông làm phần cabin của xe đầu kéo 75H-XXX.96 bị gãy nát, biến dạng. Tài xế và phụ xe của xe đầu kéo 75H-XXX.96 được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Tuy nhiên, tài xế L.K.D. (SN 1985, TP Huế) đã tử vong sau đó. Phụ xe bị thương nhẹ, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin báo Dân Việt, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc Số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông( Bộ Công an) đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và đặt báo hiệu cảnh báo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn.

