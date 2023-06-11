Mới đây, ba em nhỏ đi tắm biển tại bãi biển tỉnh Thanh Hóa không may bị nước cuối trôi dẫn tới đuối nước thương tâm.

Theo nguồn tin từ báo Đại Đoàn Kết, khoảng 14h chiều ngày 11/6, có 3 cháu độ tuổi từ 12 – 14 rủ nhau đi chơi và xuống tắm tại bờ biển thuộc phường Hải Ninh.

Trong khi tắm, do sóng to, cháu V.T.A.D. (14 tuổi) và em trai ruột là V.Q.H. (12 tuổi, cùng trú tại thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn) cùng em họ là H.M.T.V. (12 tuổi, hiện sống tại Bình Dương, trú quán xã Tường Minh, huyện Nông Cống) đã bị nước cuốn ra xa bờ và tử vong sau đó.

Hiện trường vụ đuối nước khiến 3 người thiệt mạng - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, đến 17h chiều cùng ngày, thi thể các em đã được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Được biết, cháu V. hiện đang sống ở Bình Dương, do được nghỉ hè nên cháu về chơi tại nhà ông bà ngoại ở xã Thanh Sơn, thị xã nghi Sơn. Chiều 11/6, do trời nắng nóng nên ông ngoại chở 4 cháu (trong đó có 3 cháu ở trên) đi tắm biển nhưng không may xảy ra tai nạn đuối nước.

Đến 17h chiều cùng ngày, thi thể các em đã được lực lượng chức năng tìm thấy - Ảnh: Báo Công Thương

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các tổ chức, đoàn thể, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn cùng chính quyền phường đã kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình các em.

Rủ nhau ra sông tắm mát, 2 anh em ruột đuối nước, tử vong thương tâm Nạn nhân là 2 anh em ruột, 1 bé trai và 1 bé gái, chìm được khoảng 30 phút mới được người dân phát hiện đưa lên bờ.

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