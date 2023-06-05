Một nhóm học sinh rủ nhau tắm trên sông Mã, không may một nam sinh 14 tuổi bị đuối nước thương tâm.

Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, ngày 5/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đã tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước trên sông Mã.

Theo đó, chiều 4/6, 5 học sinh rủ nhau ra sông Mã, thuộc địa bàn xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy để tắm. Trong lúc tắm, em H.V.Đ. (SN 2009) bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tới hiện trường tìm kiếm tung tích nạn nhân. Khoảng 13h30 ngày 5/6, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách địa điểm bị đuối nước không xa.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Giao Thông, một vụ đuối nước thương tâm cũng xảy ra tại khu vực Cảnh Nghiêng sông Đà. Cụ thể, khoảng 13h ngày 5/6, 2 em học sinh rủ nhau ra chơi tại khu vực Cảng Nghiêng sông Đà thuộc địa phận tổ 6, phường Tân Thịnh. Không may, cả 2 em học sinh đã bị đuối nước.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân ở TP. Hoà Bình đã phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 14h45 cùng ngày đã vớt được thi thể 2 em.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước - Ảnh: Báo Giao thông

Nạn nhân được xác định là cháu Đ.N.L (SN 2011, học sinh lớp 6A1 trường THCS Sông Đà, TP Hoà Bình) và cháu T.T.B (SN 2010, học sinh lớp 6A1 trường THCS Sông Đà). Cả 2 cùng trú tại tổ 17, phường Tân Thịnh.

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