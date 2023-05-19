Phú Yên: Người đàn ông 'tác động vật lý' bé trai tại tiệm ảnh khiến nhiều người phẫn nộ

Đời sống 19/05/2023 21:50

Ngày 19/5, mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông 'tác động vật lý' bé trai tại tiệm ảnh ở Phú Yên khiến nhiều người phẫn nộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip người đàn ông tát liên tiếp vào mặt bé trai tại tiệm ảnh ở Tuy Hòa (Phú Yên) khiến những người trực tiếp chứng kiến phẫn nộ.

Theo nguồn tin từ VTC News, khoảng 17h ngày 18/5, anh Nguyễn Hùng Dũng vào tiệm ảnh trên đường Phan Đình Phùng (phường 1, TP Tuy Hòa) để lấy ảnh thì gặp người đàn ông đang quát mắng bé trai. 

Người đàn ông bảo bé ghi tên trên ảnh. Khi bé chưa ghi xong, người đàn ông la hét và tát vào mặt bé. Khi tính tiền lấy ảnh, người đàn ông quát to rồi tiếp tục tát vào mặt bé. Thấy vậy, nhiều người tới nhắc nhở. Một lúc sau, người đàn ông chở bé trai về. 

Phú Yên: Người đàn ông 'tác động vật lý' bé trai tại tiệm ảnh khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh 1
 Bé trai bị người đàn ông đánh tại cửa tiệm ảnh - Ảnh: VTC News.

Sự việc sau đó được chủ tiệm ảnh đăng tải trên mạng xã hội với chia sẻ: "Gặp biết bao nhiêu khách hàng mà lần đầu tiên thấy cảnh thằng bé rửa có 5 tấm ảnh mà chửi đánh thấy tội". Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Trước đó không lâu, theo thông tin từ báo Tiền Phong, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 11/3, K., 14 tuổi, trú tại thôn Bạch Thanh, xã Hòa Thạch đi chơi đá bóng và xảy ra mâu thuẫn, xô xát với bạn.

Sau đó, K. về nhà thì bị một người đàn ông được cho là ông nội của bạn tìm đến "hỏi chuyện", rồi ra tay đánh đập vào đầu, mặt…. Diễn biến sự việc được camera ghi lại, khi hàng xóm phát hiện đã chạy tới can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục đánh cháu bé cho dù nạn nhân không kháng cự. Khi cháu bé bỏ chạy, người đàn ông này vẫn không buông tha, tiếp tục cầm dép đuổi cháu chạy quanh nhà, rồi ra ngoài đường.

Phú Yên: Người đàn ông 'tác động vật lý' bé trai tại tiệm ảnh khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh 2
Hình ảnh camera ghi lại - Ảnh: Báo Tiền Phong.

Gia đình đã đưa K. đi khám tại một bệnh viện ở Hà Nội và trình báo tới cơ quan công an để làm rõ. Sự việc sau đó cũng được chia sẻ lên các trang mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc trước hành vi của người đàn ông lớn tuổi.

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