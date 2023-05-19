Mới đây, trên MXH lan truyền clip một nữ sinh lớp 8 Trường THCS Minh Đức (Hà Nội) bị 4-5 học sinh khác lao vào hành hung ngay trong lớp, nam sinh lao vào can ngăn cũng bị đánh tới tấp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, 17/5 vừa qua, đoạn clip nữ sinh lớp 8, trường THCS Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội xuất hiện một số video hành hung bị đăng lên Facebook thì gia đình em mới phát hiện ra.

Trường THCS Minh Đức (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) - nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Dân trí

Sau đó, người thân nạn nhân chia sẻ, nữ sinh bị các bạn cùng lớp đánh hội đồng và đây không phải lần đầu tiên bị đánh. Lý do bé bị bạn đánh là bị bạn ngồi phía sau trêu chọc và bé thưa cô giáo. Từ hôm đó trở đi, các bạn đã rủ nhau đánh bé vào những lúc giờ ra chơi.

Theo nguồn tin từ Zingnews, sáng ngày 19/5, lãnh đạo phòng đã trực tiếp xuống Trường THCS Minh Đức để kiểm tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo công an địa phương vào cuộc xác minh.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng - Ảnh: Zingnews

Qua nghe báo cáo từ lãnh đạo Trường THCS Minh Đức, trường cũng đã có biện pháp kỷ luật đối với các em học sinh có hành vi hành hung bạn cùng lớp nói trên.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Vụ nữ sinh lớp 5 bị ép quỳ gối, cởi đồ: Nguyên nhân từ việc đốt vở của bạn Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Công an xã đã phối hợp với nhà trường mời các học sinh có liên quan và các phụ huynh đến làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-nu-sinh-lop-8-bi-hanh-hung-nhieu-lan-ban-can-ngan-bi-anh-hoi-ong-583718.html