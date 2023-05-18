Kiểm điểm ban giám hiệu trong vụ nữ sinh lớp 5 bị nhóm bạn bắt tự lột đồ, quỳ xin lỗi

Đời sống 18/05/2023 15:43

Vụ nữ sinh lớp 5 bị bạn bè bạo hành học đường, đang gây bức xúc cho công chúng. Ban Giám hiệu trường và giáo viên chủ nhiệm phải chịu mức phạt này.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, ngày 18/5/2023, về vụ nữ sinh lớp 5 bị nhóm bạn bắt tự lột đồ, quỳ xin lỗi, phía đại diện UBND huyện Chương Mỹ đã ra quyết định xử lý như sau: Phê bình ông Đào Kim Thắng - giáo viên chủ nhiệm lớp và kiểm điểm ban giám hiệu trường Tiểu học Mỹ Lương.

Kiểm điểm ban giám hiệu trong vụ nữ sinh lớp 5 bị nhóm bạn bắt tự lột đồ, quỳ xin lỗi - Ảnh 1
Phía đại diện UBND huyện Chương Mỹ đã ra quyết định xử lý Ban giám hiệu trường - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Với 4 học sinh bạo hành bạn, nhà trường cũng đã yêu cầu 4 học sinh có hành vi bao hạnh bạn học viết bản tường trình và xem xét xử lý vi phạm. 

Trước đó, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn bắt nạt, yêu cầu tự lột đồ, sau đó bắt quỳ gối và xin lỗi. Nữ sinh được xác minh là em K.T.T (học sinh lớp 5D Trường tiểu học Mỹ Lương).

Kiểm điểm ban giám hiệu trong vụ nữ sinh lớp 5 bị nhóm bạn bắt tự lột đồ, quỳ xin lỗi - Ảnh 2
Nữ sinh bị nhóm bạn bắt nạt, yêu cầu tự lột đồ - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Zing News, sau khi bị bắt nạt, em T có dấu hiệu hoảng loạn, sợ hãi, không ăn uống và không dám đi học. Gia đình em K.T.T đã gửi thư kiến nghị gửi UBND huyện Chương Mỹ phản ánh và làm rõ vụ việc. Theo đó, ngoài nội dung clip, em T từng bị các bạn cùng lớp đánh, bắt nạt nhiều lần. Một điều bức xúc hơn là em T nhiều lần báo với giáo viên chủ nhiệm, nhưng chưa có hình thức răn đe mạnh. 

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Ngay sau khi clip nữ sinh bị nhóm bạn bắt quỳ gối, cởi đồ xuất hiện trên mạng xã hội, dư luận tỏ ra vô cùng bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng, nhà trường xử lý nghiêm để tránh để lại hệ quả xấu.

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