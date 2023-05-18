Vụ nữ sinh lớp 5 bị bắt quỳ gối, cởi đồ ở Hà Nội: Sở GD&ĐT chỉ đạo khẩn

Theo thông tin từ VTC News, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngay khi nắm được thông tin một nữ sinh lớp 5 bị bạn đánh hội đồng, Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ báo cáo, đồng thời có phương án giải quyết dứt điểm sự việc.

Ngày 12/5, trường Tiểu học Mỹ Lương mời phụ huynh của 3 học sinh P.T.H, N.T.N và N.P.T đến trường để trao đổi, đồng thời yêu cầu gặp gia đình em K.T.T trao đổi, giảng hoà cùng có biện pháp thích hợp để giáo dục con. Gia đình em K.T.T chấp thuận lời đề nghị trên.

Ngày 29/4, 3 bạn nữ cùng lớp gồm P.T.H, N.T.N và N.P.T hẹn K.T.T ở Nhà văn hóa thôn Mỹ Lương, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Tại đây, K.T.T tự cởi áo để mong các bạn tha lỗi. Một học sinh trong nhóm dùng điện thoại để quay lại sự việc rồi đăng tải lên mạng.

Trường cũng yêu cầu gia đình các em xóa hết video, không phát tán video. Tuy nhiên, ngày 15/5, clip đó vẫn xuất hiện trên mạng xã hội.

Phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo trường Tiểu học Mỹ Lương giải quyết sự việc theo quy định, bên cạnh đó quan tâm đến sức khỏe, tâm lý của các em. Hiện nay, theo báo cáo của nhà trường, sức khỏe, tâm lý của 4 học sinh đều ổn định và đi học bình thường.

Dẫn tin từ Báo Giao Thông, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh một nữ học sinh bị nhóm bạn bắt nạt, yêu cầu tự lột đồ rồi bắt quỳ gối, xin lỗi từng người trong nhóm. Mặc dù nữ học sinh này có hành động xin tha nhưng nhóm người này vẫn cương quyết thực hiện hành vi.

Video ghi lại hình ảnh em T. bị bạn bắt quỳ gối, tự cởi đồ - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Phần lớn tỏ ra bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng, nhà trường xử lý nghiêm để tránh để lại hệ quả xấu.

Theo phụ huynh của em T., em bị bắt nạt từ hôm 29/4, nhưng phải đến ngày 15/5 thì gia đình mới biết do hàng xóm nhìn thấy video em K.T.T. bị bắt nạt trên mạng. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng và nhà trường.

Sự việc xảy ra khiến em K.T.T. có dấu hiệu bị hoảng loạn, sợ hãi, không dám gặp người lạ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt thường ngày.

Sau khi gia đình gặng hỏi, T. cho biết đã bị bắt nạt, đánh rất nhiều lần. Sự việc xảy ra vì những mâu thuẫn nhỏ xảy ra trước đó giữa 4 em học sinh.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, Phòng đã nắm được vụ việc trên và đã đề nghị Công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ.