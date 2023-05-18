Vụ nữ sinh lớp 5 bị ép quỳ gối, cởi đồ: Nguyên nhân từ việc đốt vở của bạn

Đời sống 18/05/2023 15:42

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Công an xã đã phối hợp với nhà trường mời các học sinh có liên quan và các phụ huynh đến làm rõ. 

Theo thông tin từ Vietnamnet, UBND huyện Chương Mỹ cho biểt, ngày 12/5, Công an xã Mỹ Lương nhận được thông tin của Trường Tiểu học Mỹ Lương về vụ việc 1 nữ sinh lớp 5 bị quay clip và phát tán trên Facebook. Ngay sau đó, Công an xã đã phối hợp với nhà trường mời các học sinh có liên quan và các phụ huynh đến làm việc. 

Theo tìm hiểu, sự việc được xác định khởi nguồn từ ngày 22/4, khi em K.T.T (trú tại xã Mỹ Lương, là học sinh lớp 5D Trường Tiểu học Mỹ Lương) đốt vở của em M. ở gốc cây gần nhà em Q.T. (cùng học lớp 5D) và đổ cho Q.T đốt. Sau đó, em K.T.T đã gặp em Q.T và em N.T.N (cùng học lớp 5D) để xin lỗi. Em N.T.N có tát em K.T.T và không chấp nhận lời xin lỗi.

Ngày 29/4, các em P.T.H, N.T.N, N.P.T (cùng học lớp 5D) đã hẹn gặp em K.T.T tại sân Nhà văn hóa thôn Mỹ Lương, xã Mỹ Lương để cho xin lỗi. Tại đây, em K.T.T nói với nhóm bạn: “Tớ cởi đồ ra thì các bạn tha lỗi cho tớ”, sau đó em tự cởi áo của mình. Nữ sinh N.P.T khi đó dùng điện thoại quay clip. 

Vụ nữ sinh lớp 5 bị ép quỳ gối, cởi đồ: Nguyên nhân từ việc đốt vở của bạn - Ảnh 1
 Phụ huynh các em đều nhận rõ lỗi vi phạm của con và xin phép nhà trường đến gặp gia đình em K.T.T để xin lỗi - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 12/5, Trường Tiểu học Mỹ Lương cũng đã mời cha mẹ của 3 nữ sinh P.T.H, N.T.N, N.P.T đến gặp và trao đổi. Phụ huynh các em đều nhận rõ lỗi vi phạm của con và xin phép nhà trường đến gặp gia đình em K.T.T để xin lỗi. Nhà trường cũng đề nghị các gia đình tiếp tục giám sát, giáo dục học sinh, xóa và không phát tán clip về vụ việc. 

Sau đó, đại diện gia đình 3 học sinh này đã đến gặp gia đình em K.T.T. Tại buổi gặp, bố của em K.T.T đã đồng ý tha lỗi cho các em vì “các cháu còn là trẻ con, chưa hiểu chuyện”.

Chiều ngày 12/5, Trường Tiểu học Mỹ Lương cũng đã yêu cầu cả 4 nữ sinh liên quan viết bản tường trình và xem xét xử lý vi phạm của các em. Trong bản tường trình, các em đã trình bày lại sự việc, đều nhận khuyết điểm của bản thân, nhận lỗi và xin tha lỗi đồng thời cam kết không tái phạm. 

Em K.T.T cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của các bạn. Cũng theo báo cáo, ban giám hiệu nhà trường nghiêm túc tự kiểm điểm và phê bình giáo viên chủ nhiệm lớp 5D là thầy giáo Đ.K.T. 

Đến ngày 15/5, đoạn clip này bị phát tán trên Facebook và được thu hồi cùng ngày. Đại diện UBND huyện Chương Mỹ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, đã chỉ đạo phòng GD-ĐT, công an huyện, UBND xã Mỹ Lương và Trường Tiểu học Mỹ Lương xác minh thông tin, giải quyết.

Theo UBND huyện Chương Mỹ, từ khi xảy ra vụ việc đến ngày 16/5, các học sinh vẫn đến trường học bình thường, tình hình của lớp và nhà trường ổn định. Được biết, ngày 17/5, UBND xã Mỹ Lương cũng vừa tổ chức hội nghị để tiếp tục chỉ đạo giải quyết vụ việc này. Hiện, UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo công an huyện xác minh cá nhân phát tán đoạn clip trên lên mạng xã hội.

Vụ nữ sinh lớp 5 bị ép quỳ gối, cởi đồ: Nguyên nhân từ việc đốt vở của bạn - Ảnh 2
Phòng GD&ĐT đã nắm được thông tin vụ việc và đang chỉ đạo trường Tiểu học Mỹ Lương giải quyết - Ảnh: Zingnews

Trước đó, trao đổi với Zing, chị Kiều Thị Thanh - chị gái của em K.T.T. cho biết, trong thời gian đi học, em T. thường xuyên bị các bạn cùng lớp đánh, bắt nạt nhiều lần cả trong và ngoài trường học. Em T. đã báo với giáo viên chủ nhiệm, tuy nhiên, chưa được thầy chủ nhiệm giải quyết triệt để.

Chị Thanh cho biết ngày 29/4, em T. tiếp tục bị nhóm bạn bắt nạt, đánh tát, bắt quỳ gối, cởi quần áo và quay clip đăng lên mạng xã hội. Gia đình rất sốc sau khi nhìn thấy những hình ảnh con em mình bị bắt nạt.

"Nhóm nữ sinh này dọa em T. không được báo với gia đình, nếu báo với gia đình, T. sẽ bị đánh. Chính vì vậy, sau ngày 29/4, nhận thấy T. có dấu hiệu bất thường, gia đình tôi mới dò hỏi và phát hiện vụ việc" - chị Thanh chia sẻ.

Theo chị Thanh, sau sự việc, em T. có dấu hiệu hoảng loạn, sợ hãi, không dám gặp người lạ, thậm chí không ăn uống được gì và không dám đi học. Không muốn kết quả con bị ảnh hưởng, những ngày nhà trường tổ chức thi học kỳ, gia đình chị Thanh phải động viên, đưa đón em T. đến trường, còn lại, gia đình xin phép cho em được nghỉ học.

"Em T. rất sợ đến trường vì các bạn trêu, sỉ nhục, nói rất khó nghe. Dù video bị gỡ, nhưng khi chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều bạn học đã lưu lại để trêu chọc, tâm lý T. bị ảnh hưởng rất nhiều" - chị Thanh chia sẻ.

Gia đình đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm yêu cầu hỗ trợ các gia đình giải quyết. Chị Thanh cho biết giáo viên chủ nhiệm thông báo vụ việc xảy ra bên ngoài nhà trường nên nhà trường không tham gia, chỉ yêu cầu phụ huynh của 3 nữ sinh đến nhà em T. xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình chị Thanh cảm thấy điều này chưa thỏa đáng.

"Giáo viên chủ nhiệm không có cuộc gọi nào hỏi thăm, quan tâm em gái tôi. Chúng tôi phải xin thầy tổ chức cuộc họp với các gia đình và nhà trường để trao đổi, giải quyết vụ việc. Điều này khiến gia đình chúng tôi rất bức xúc bởi nhận thấy giáo viên chủ nhiệm rất thiếu trách nhiệm, không giải quyết triệt để, không báo với gia đình dù học sinh đã báo cáo vụ việc nhiều lần" - chị Thanh nói và cho biết nhà trường đã mời các gia đình lên làm việc vào sáng 17/5.

Vụ nữ sinh lớp 5 bị nhóm bạn bắt tự lột đồ, quỳ xin lỗi: Đề nghị công an vào cuộc điều tra

Vụ nữ sinh lớp 5 bị nhóm bạn bắt tự lột đồ, quỳ xin lỗi: Đề nghị công an vào cuộc điều tra

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) cho biết đã đề nghị Công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ.

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