Mới đây, BGH Trường Tiểu học Mỹ Lương (Hà Nội) đã tự kiểm điểm và phê bình GVCN trong vụ nữ sinh lớp 5 bị đánh hội đồng, cởi đồ bắt quỳ gối xin lỗi.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, qua xác minh của Công an xã và Trường Tiểu học Mỹ Lương (Hà Nội) trong vụ học sinh lớp 5 bị bạn đánh cho biết, nạn nhân tự nguyện cởi đồ để được bạn tha lỗi, chứ không phải bị bắt ép. Nữ sinh mang cặp trên lưng bị nhóm bạn bắt quỳ xuống xin lỗi và hành hung - Ảnh: VietNamNet Theo điều tra ban đầu, sự việc được khởi nguồn từ ngày 22/4, khi em K.T.T (trú tại xã Mỹ Lương, là học sinh lớp 5D Trường Tiểu học Mỹ Lương) đốt vở của em M. ở gốc cây gần nhà em Q.T. (cùng học lớp 5D) và đổ cho Q.T đốt. Sau đó, em K.T.T đã gặp em Q.T và em N.T.N (cùng học lớp 5D) để xin lỗi. Em N.T.N có tát em K.T.T và không chấp nhận lời xin lỗi.

Đến ngày 29/4, một nhóm học sinh lớp 5D, trong đó có N., đã hẹn T. tại sân Nhà văn hóa thôn Mỹ Lương, xã Mỹ Lương để đồng ý cho T. xin lỗi. Tại đây T. đã nói với các bạn: "Tớ cởi đồ ra thì các bạn tha lỗi cho tớ", sau đó em T. tự cởi áo của mình và một học sinh đã dùng điện thoại quay clip. Ngày 15/5, đoạn clip này được phát tán trên Facebook và bị thu hồi cùng ngày. Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamNet, ngày 12/5, nhà trường đã mời phụ huynh của 3 nữ sinh P.T.H, N.T.N, N.P.T có liên quan tới buổi gặp mặt và trao đổi. Cha mẹ những học sinh này đã nhận trách nhiệm, xin gặp gia đình em T. để xin lỗi. Tại buổi gặp gia đình, bố của T. đã đồng ý tha lỗi cho các học sinh trên. Đồng thời, Nhà trường cũng đề nghị các gia đình tiếp tục giám sát, giáo dục học sinh, xóa và không phát tán clip về vụ việc.

Qua đó, BGH Trường Tiểu học Mỹ Lương (Hà Nội) đã tự kiểm điểm và phê bình GVCN là thầy giáo Đ.K.T. vì đã không sát sao để sự việc đi quá xa. Phòng GD&ĐT đã nắm được thông tin vụ việc và đang chỉ đạo trường Tiểu học Mỹ Lương giải quyết - Ảnh: Zingnews Ngày 17/5, UBND xã Mỹ Lương cũng vừa tổ chức hội nghị để tiếp tục chỉ đạo giải quyết vụ việc này. Hiện, UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo công an huyện xác minh cá nhân phát tán đoạn clip trên lên mạng xã hội.

Phẫn nộ: Nữ sinh lớp 5 bị đánh hội đồng, cởi đồ bắt quỳ gối xin lỗi Mới đây, trên MXH lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 5 bị nhóm bạn bắt nạt yêu cầu tự lột đồ, sau đó quỳ gối và phải xin lỗi từng người khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-bat-ngo-cua-nu-sinh-lop-5-bi-anh-hoi-ong-coi-o-bat-quy-goi-xin-loi-583404.html