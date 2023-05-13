Tìm kiếm nữ sinh mất tích bí ẩn nghi bị công ty đa cấp dụ dỗ

Đời sống 13/05/2023 14:59

Trước khi mất tích, nữ sinh gọi về nhà ít dần và gia đình không thể liên lạc lại được. Đến tháng 3/2023 đến nay, gia đình và bạn bè mất liên lạc hoàn toàn.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, Công an xã Bình Chánh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, nhận tin trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc (25 tuổi, ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) về việc chị này đã mất liên lạc từ tháng 3/2023 đến nay. Hiện, Công an xã Bình Chánh phối hợp cơ quan chức năng, gia đình để tìm kiếm chị Ngọc.

Tìm kiếm nữ sinh mất tích bí ẩn nghi bị công ty đa cấp dụ dỗ - Ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Ngọc - Ảnh: Báo Thanh niên

Gia đình cho biết, đầu năm 2022, chị Ngọc ra TP.Đà Nẵng làm việc. Thời gian đầu, chị Ngọc có về thăm gia đình và thường xuyên gọi điện về nhà. Tuy nhiên, gia đình không biết thông tin về công việc chị Ngọc đang làm, chỉ biết chị này ở cùng chị P.Y.L là người bạn học chung đại học (học cùng nhau ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Làm được một thời gian ngắn, cả 2 cùng nghỉ việc ở công ty này và làm 2 công việc khác nhau.

Đến giữa năm 2022, số lần chị Ngọc gọi về nhà ít dần. Cuối năm 2022, hầu như chỉ có chị Ngọc chủ động gọi về, còn gia đình không thể liên lạc được với chị này. Từ những cuộc gọi của chị Ngọc, gia đình mới biết Ngọc đã chuyển vào Đồng Nai làm việc. Tuy nhiên, chị Ngọc vẫn giữ bí mật về công ty mình đang làm. Từ sau Tết Nguyên đán 2023, rất hiếm khi chị Ngọc gọi về cho gia đình. 

Khoảng tháng 6/2022, chị Ngọc có công việc mới nhưng là công việc gì thì không rõ dùa đã được chị L. hỏi nhiều lần. Hằng ngày, chị Ngọc ra ngoài rất sớm nhưng lại về nhà muộn, có hôm về đến nhà lúc 22 giờ. Khi ra khỏi nhà, chị Ngọc thường chở theo một giỏ hàng hóa như sữa tắm, sữa rửa mặt… Tuy nhiên, những sản phẩm này không có xuất xứ rõ ràng.

Giữa tháng 7/2022, chị Ngọc chuyển vào Đồng Nai để làm việc. Trước khi chị Ngọc đi, chị L. đã nhiều lần khuyên chị Ngọc ở lại nhưng bất thành. Nghi ngờ chị Ngọc làm việc cho công ty bán hàng đa cấp, chị L. tiếp tục hỏi thăm nhưng chị Ngọc vẫn giấu và chỉ cho biết vào Đồng Nai cùng các anh chị trong công ty.

Từ khi chị Ngọc vào Đồng Nai, chị L. và chị Ngọc thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Tuy nhiên, đến tháng 3.2023 thì chị L. không thể liên lạc được với chị Ngọc.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, tối ngày 4/2, nữ sinh viên N.T.H.H. (19 tuổi, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đang theo học tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam bất ngờ bỏ nhà ra đi, mọi người gọi điện liên lạc không được nên chia nhau đi tìm. Sau 5 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của nữ sinh trên tại khu vực chân cầu Kiền (cách nhà nạn nhân khoảng 3km).

Tìm kiếm nữ sinh mất tích bí ẩn nghi bị công ty đa cấp dụ dỗ - Ảnh 2
Thi thể nữ sinh viên H. được tìm thấy gần khu vực chân cầu Kiền, huyện An Dương, TP Hải Phòng trong ngày 9/2 - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Bước đầu Công an huyện An Dương xác định nạn nhân chết nghi do tự tử. Kiểm tra điện thoại mà nữ sinh viên này để lại, gia đình thấy có giao dịch chuyển khoản 130 triệu đồng (đây là số tiền nữ sinh viên lấy của bố mẹ cũng như cầm cố chiếc xe máy để có được) cho người lạ.

Hé lộ nguyên nhân đầy xót xa dẫn đến cái chết của nữ sinh viên được phát hiện trong phòng trọ ở Thái Nguyên

Hé lộ nguyên nhân đầy xót xa dẫn đến cái chết của nữ sinh viên được phát hiện trong phòng trọ ở Thái Nguyên

Một lãnh đạo Công an TP. Thái Nguyên cho biết: “Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, nữ sinh V.D.L. tử vong, không có dấu hiệu tác động ngoại lực”.

Xem thêm
Từ khóa:   da cap nu sinh mat tich bi an tim kiem nu sinh

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 46 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới