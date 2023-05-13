Trước khi mất tích, nữ sinh gọi về nhà ít dần và gia đình không thể liên lạc lại được. Đến tháng 3/2023 đến nay, gia đình và bạn bè mất liên lạc hoàn toàn.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, Công an xã Bình Chánh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, nhận tin trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc (25 tuổi, ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) về việc chị này đã mất liên lạc từ tháng 3/2023 đến nay. Hiện, Công an xã Bình Chánh phối hợp cơ quan chức năng, gia đình để tìm kiếm chị Ngọc. Chị Nguyễn Thị Ngọc - Ảnh: Báo Thanh niên Gia đình cho biết, đầu năm 2022, chị Ngọc ra TP.Đà Nẵng làm việc. Thời gian đầu, chị Ngọc có về thăm gia đình và thường xuyên gọi điện về nhà. Tuy nhiên, gia đình không biết thông tin về công việc chị Ngọc đang làm, chỉ biết chị này ở cùng chị P.Y.L là người bạn học chung đại học (học cùng nhau ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Làm được một thời gian ngắn, cả 2 cùng nghỉ việc ở công ty này và làm 2 công việc khác nhau.

Đến giữa năm 2022, số lần chị Ngọc gọi về nhà ít dần. Cuối năm 2022, hầu như chỉ có chị Ngọc chủ động gọi về, còn gia đình không thể liên lạc được với chị này. Từ những cuộc gọi của chị Ngọc, gia đình mới biết Ngọc đã chuyển vào Đồng Nai làm việc. Tuy nhiên, chị Ngọc vẫn giữ bí mật về công ty mình đang làm. Từ sau Tết Nguyên đán 2023, rất hiếm khi chị Ngọc gọi về cho gia đình. Khoảng tháng 6/2022, chị Ngọc có công việc mới nhưng là công việc gì thì không rõ dùa đã được chị L. hỏi nhiều lần. Hằng ngày, chị Ngọc ra ngoài rất sớm nhưng lại về nhà muộn, có hôm về đến nhà lúc 22 giờ. Khi ra khỏi nhà, chị Ngọc thường chở theo một giỏ hàng hóa như sữa tắm, sữa rửa mặt… Tuy nhiên, những sản phẩm này không có xuất xứ rõ ràng.

Giữa tháng 7/2022, chị Ngọc chuyển vào Đồng Nai để làm việc. Trước khi chị Ngọc đi, chị L. đã nhiều lần khuyên chị Ngọc ở lại nhưng bất thành. Nghi ngờ chị Ngọc làm việc cho công ty bán hàng đa cấp, chị L. tiếp tục hỏi thăm nhưng chị Ngọc vẫn giấu và chỉ cho biết vào Đồng Nai cùng các anh chị trong công ty. Từ khi chị Ngọc vào Đồng Nai, chị L. và chị Ngọc thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Tuy nhiên, đến tháng 3.2023 thì chị L. không thể liên lạc được với chị Ngọc. Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, tối ngày 4/2, nữ sinh viên N.T.H.H. (19 tuổi, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đang theo học tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam bất ngờ bỏ nhà ra đi, mọi người gọi điện liên lạc không được nên chia nhau đi tìm. Sau 5 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của nữ sinh trên tại khu vực chân cầu Kiền (cách nhà nạn nhân khoảng 3km). Thi thể nữ sinh viên H. được tìm thấy gần khu vực chân cầu Kiền, huyện An Dương, TP Hải Phòng trong ngày 9/2 - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Bước đầu Công an huyện An Dương xác định nạn nhân chết nghi do tự tử. Kiểm tra điện thoại mà nữ sinh viên này để lại, gia đình thấy có giao dịch chuyển khoản 130 triệu đồng (đây là số tiền nữ sinh viên lấy của bố mẹ cũng như cầm cố chiếc xe máy để có được) cho người lạ.

Hé lộ nguyên nhân đầy xót xa dẫn đến cái chết của nữ sinh viên được phát hiện trong phòng trọ ở Thái Nguyên Một lãnh đạo Công an TP. Thái Nguyên cho biết: “Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, nữ sinh V.D.L. tử vong, không có dấu hiệu tác động ngoại lực”.

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