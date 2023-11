Theo thông tin từ báo Thanh niên, Công an xã Bình Chánh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, nhận tin trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc (25 tuổi, ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) về việc chị này đã mất liên lạc từ tháng 3/2023 đến nay. Hiện, Công an xã Bình Chánh phối hợp cơ quan chức năng, gia đình để tìm kiếm chị Ngọc.

Giữa tháng 7/2022, chị Ngọc chuyển vào Đồng Nai để làm việc. Trước khi chị Ngọc đi, chị L. đã nhiều lần khuyên chị Ngọc ở lại nhưng bất thành. Nghi ngờ chị Ngọc làm việc cho công ty bán hàng đa cấp, chị L. tiếp tục hỏi thăm nhưng chị Ngọc vẫn giấu và chỉ cho biết vào Đồng Nai cùng các anh chị trong công ty.

Từ khi chị Ngọc vào Đồng Nai, chị L. và chị Ngọc thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Tuy nhiên, đến tháng 3.2023 thì chị L. không thể liên lạc được với chị Ngọc.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, tối ngày 4/2, nữ sinh viên N.T.H.H. (19 tuổi, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đang theo học tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam bất ngờ bỏ nhà ra đi, mọi người gọi điện liên lạc không được nên chia nhau đi tìm. Sau 5 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của nữ sinh trên tại khu vực chân cầu Kiền (cách nhà nạn nhân khoảng 3km).

Thi thể nữ sinh viên H. được tìm thấy gần khu vực chân cầu Kiền, huyện An Dương, TP Hải Phòng trong ngày 9/2 - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Bước đầu Công an huyện An Dương xác định nạn nhân chết nghi do tự tử. Kiểm tra điện thoại mà nữ sinh viên này để lại, gia đình thấy có giao dịch chuyển khoản 130 triệu đồng (đây là số tiền nữ sinh viên lấy của bố mẹ cũng như cầm cố chiếc xe máy để có được) cho người lạ.