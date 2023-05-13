Hé lộ nguyên nhân đầy xót xa dẫn đến cái chết của nữ sinh viên được phát hiện trong phòng trọ ở Thái Nguyên

Đời sống 13/05/2023 08:46

Một lãnh đạo Công an TP. Thái Nguyên cho biết: “Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, nữ sinh V.D.L. tử vong, không có dấu hiệu tác động ngoại lực”.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 13/5, bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP. Thái Nguyên) cho biết: “Sau khi phát hiện nữ sinh viên V.D.L. (SN 2000) tử vong, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục pháp lý và chuyển Công an TP Thái Nguyên điều tra theo thẩm quyền”.

Một lãnh đạo Công an TP. Thái Nguyên cho biết: “Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, nữ sinh V.D.L. tử vong, không có dấu hiệu tác động ngoại lực”.

Ngoài ra, vị lãnh dạo Công an TP Thái Nguyên cũng thông tin: “Công an xác định, nguyên nhân ban đầu làm nữ sinh V.D.L. tử vong là tự tử. Lý do nạn nhân tự tử là do trầm cảm, nên bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo thủ tục”.

 

Hé lộ nguyên nhân đầy xót xa dẫn đến cái chết của nữ sinh viên được phát hiện trong phòng trọ ở Thái Nguyên - Ảnh 1
Khu vực người dân phát hiện nữ sinh tử vong - Ảnh: Cắt từ Clip.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, lãnh đạo UBND phường cho biết, tối 11/5, công an địa phương nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể tại phòng trọ ở tổ 4. 

Tới hiện trường, cảnh sát xác định người tử vong là nữ giới, tên V.D.L. (23 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang). Cô gái hiện là sinh viên Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Sau đó, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nữ sinh đại học tử vong bất thường trong phòng trọ

Danh tính nữ sinh đại học tử vong bất thường trong phòng trọ

Chiều 12/5, bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Chủ tịch UBND phường Quang Trung (Thái Nguyên) cho biết, CA đang làm rõ nguyên nhân nữ sinh trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên tử vong.

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