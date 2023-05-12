Chiều 12/5, bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Chủ tịch UBND phường Quang Trung (Thái Nguyên) cho biết, CA đang làm rõ nguyên nhân nữ sinh trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 20h5 ngày 11/5, Công an phường Quang Trung (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 nữ giới tử vong trong phòng trọ tại tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên.

Khu vực phát hiện ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Ngay khi nhận được tin báo, bước đầu lực lượng chức năng xác định, nữ giới tử vong tên V.D. L (SN 2000, hộ khẩu thường trú thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Bắc Giang), đang là sinh viên trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP HCM, ngày 27/12/2022, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc thi thể người phụ nữ tên N (46 tuổi, quê ở An Giang) đang phân hủy trong phòng trọ. Bên cạnh thi thể có một con dao, cơ thể nạn nhân có một số vết thương, nghi ngờ bị sát hại.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM

Phát hiện kinh hoàng: Thi thể phân hủy trơ xương nằm trên võng trong căn nhà hoang Chiều 10/5, Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, tử thi một thi thể nằm trên võng trong căn nhà hoang đang phân hủy, một số bộ phận bị trơ xương.

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