Chiều 10/5, Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, tử thi một thi thể nằm trên võng trong căn nhà hoang đang phân hủy, một số bộ phận bị trơ xương.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, chiều 10/5, một số người dân địa phương đến khu nhà bỏ hoang ở thôn 3 (xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để chặt cây. Khi tới căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, người dân hoảng hốt phát hiện một thi thể đang phân hủy, mùi hôi bốc lên nồng nặc nên đã trình báo công an.

Hiện trường khu vực phát hiện thi thể - Ảnh: Báo Thanh niên

Cơ quan chức xác định tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, tử vong trong tư thế nằm trên võng. Thi thể đang trong quá trình phân hủy, một số bộ phận đã bị phân hủy gần hết, chỉ còn trơ xương.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, khoảng 20h tối ngày 27/4, một người dân đi vào căn nhà hoang tại Ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì thấy cửa chính bị khóa trong. Người này soi đèn từ cửa sổ nhìn vào phát hiện một thi thể đã phân hủy, chỉ còn bộ xương nên nhanh chóng báo công an xã Thạnh Đức.

Hiện trường là căn nhà hoang - Ảnh: Báo Tiền phong

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