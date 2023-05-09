Cãi nhau với gia đình, nam thanh niên 24 tuổi mua xăng tự thiêu. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chổ, người mẹ gào khóc bên thi thể con trai.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, vụ việc xảy ra lúc 17h20 ngày 9/5 tại khu vực cầu Bàu Giang (phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm anh N.T.A.T. (24 tuổi) tử vong do bỏng nặng. Công an TP Quảng Ngãi xác định, anh T. đã mua xăng tự thiêu.

Chiều cùng ngày, anh T. có mâu thuẫn với cha mẹ. Trong lúc nóng giận, anh T. đến cửa hàng xăng dầu gần nhà mua một chai xăng. Về đến trước cửa nhà, anh T. tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Hành động dại dột, thiếu bình tĩnh của anh T. để lại nỗi đau đớn tột cùng cho gia đình - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt. Người dân xung quanh cố gắng dập lửa cứu anh T. nhưng không thành. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến gia đình anh T. bàng hoàng. Người mẹ chứng kiến sự việc đã ngất lịm bên thi thể con trai.

Người dân xung quanh cố gắng dập lửa cứu anh T. nhưng không thành - Ảnh: Báo Người Lao Động

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, được biết trước khi vụ việc xảy ra, nạn nhân có cãi nhau lớn tiếng với gia đình do mâu thuẫn cá nhân.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Hiện Công an TP Quảng Ngãi đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

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