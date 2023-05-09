Trong lúc chơi ở nhà riêng, bé gái 5 tuổi không may rơi khỏi lan can tầng 10 xuống đất, tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, Tối 9/5, lãnh đạo UBND phường Lê Mao (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn phường này vừa xảy ra trường hợp một cháu bé 5 tuổi rơi từ tầng 10 của nhà riêng xuống đất tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, một bé gái 5 tuổi đang chơi trên tầng 10 là nhà riêng của một công ty kinh doanh buôn bán xe máy Đ.A.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc đáng tiếc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong lúc chơi, cháu bé không may rơi khỏi lan can tầng 10 xuống đường Trần Hưng Học (phường Lê Mao) dẫn đến tử vong.

Dẫn tin từ Báo Dân Trí, Thời điểm xảy ra sự việc, người thân phát hiện nhưng không thể cứu kịp thời. Được biết, cháu bé là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 người con.

Ngôi nhà cao tầng phía sau, nơi xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Báo Dân Trí

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường làm rõ sự việc và bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình lo thủ tục mai táng.

Hà Nội: Cháu bé mất tích khi rơi xuống hồ nước công viên trong khu đô thị Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm một cháu bé bị rơi xuống hồ nước công viên, tại một khu đô thị ở quận Nam Từ Liêm.

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