Phẫn nộ: Nữ sinh lớp 5 bị đánh hội đồng, cởi đồ bắt quỳ gối xin lỗi

Đời sống 17/05/2023 13:50

Mới đây, trên MXH lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 5 bị nhóm bạn bắt nạt yêu cầu tự lột đồ, sau đó quỳ gối và phải xin lỗi từng người khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 29/4, nữ sinh K.T.T., học sinh lớp 5, trường Tiểu học Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị nhóm bạn bắt nạt, đánh tát, bắt quỳ gối, cởi quần áo và quay clip đăng lên mạng xã hội. Gia đình rất sốc sau khi nhìn thấy những hình ảnh con em mình bị bắt nạt.

Phẫn nộ: Nữ sinh lớp 5 bị đánh hội đồng, cởi đồ bắt quỳ gối xin lỗi - Ảnh 1
Phòng GD&ĐT đã nắm được thông tin vụ việc và đang chỉ đạo trường Tiểu học Mỹ Lương giải quyết - Ảnh: Zingnews

Theo đó, chị Kiều Thị Thanh (chị gái của em K.T.T.) cho biết, thời gian qua, em T. thường xuyên bị các bạn cùng lớp đánh, bắt nạt nhiều lần cả trong và ngoài trường học. Em T. đã báo với giáo viên chủ nhiệm, tuy nhiên, chưa được thầy chủ nhiệm giải quyết triệt để. 

Ngay khi xảy ra sự việc, em T. có dấu hiệu hoảng loạn, sợ hãi, không dám gặp người lạ, thậm chí không ăn uống được gì và không dám đi học. Không muốn kết quả con bị ảnh hưởng, những ngày nhà trường tổ chức thi học kỳ, gia đình chị Thanh phải động viên, đưa đón em T. đến trường, còn lại, gia đình xin phép cho em được nghỉ học.

Sau đó, gia đình đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm yêu cầu hỗ trợ các gia đình giải quyết. Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm thông báo vụ việc xảy ra bên ngoài nhà trường nên nhà trường không tham gia, chỉ yêu cầu phụ huynh của 3 nữ sinh đến nhà em T. xin lỗi. 

Gia đình rất bức xúc, giáo viên chủ nhiệm rất thiếu trách nhiệm, không giải quyết triệt để, không báo với gia đình dù học sinh đã báo cáo vụ việc nhiều lần. Sau đó, gia đình phải xin thầy tổ chức cuộc họp với các gia đình và nhà trường để trao đổi, giải quyết vụ việc.

Đến ngày 17/5, nhà trường đã mời các gia đình lên làm việc.

Ông Nguyễn Hữu Thìn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ cho biết, hiện Phòng GD&ĐT đã nắm được thông tin vụ việc và đang chỉ đạo trường Tiểu học Mỹ Lương phối hợp với UBND xã để giải quyết.

Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamNet, ngày 25/4, ông Nguyễn Văn Nghệ - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Gio Linh (Quảng Trị) thông tin, đơn vị đang phối hợp công an thị trấn xử lý vụ việc bạo hành học đường diễn ra chiều thứ 2 (24/4).

Phẫn nộ: Nữ sinh lớp 5 bị đánh hội đồng, cởi đồ bắt quỳ gối xin lỗi - Ảnh 2
nữ sinh mang cặp trên lưng bị nhóm bạn bắt quỳ xuống xin lỗi và hành hung - Ảnh: VietNamNet

Điều tra ban đầu, nữ sinh lớp 8E Trường THCS thị trấn Gio Linh đi ra quán nước sau trường gặp một số học sinh lớp 8 cùng trường và 2 học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (thị trấn Gio Linh). Sau đó, các em này vào nhà vệ sinh của trường và xảy việc hành hung do xích mích trên mạng xã hội.

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