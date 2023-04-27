Thực hư cha mẹ 'đu trend' ngầm biến con trẻ thành kẻ bạo lực?

Đời sống 27/04/2023 10:03

Hiện tượng ép con ăn bằng những clip mang tính kinh dị trên mạng xã hội, trẻ em có phải đối mặt với "nỗi sợ mới" trong bữa ăn của mình?

Theo thông tin từ Tuổi trẻ thủ đô, trào lưu “Há mồm ra ăn hết bát cơm này nào. Ngoan cô Trinh thương, cô Trinh yêu. Hư cô Trinh nuốt chửng!” là câu nói của TikToker Long Chun trong clip cùng thử thách dọa trẻ em đang lan truyền trên TikTok gây nhiều tranh cãi.

Thực hư cha mẹ 'đu trend' ngầm biến con trẻ thành kẻ bạo lực? - Ảnh 1
Clip "Cô Trinh dọa ăn" của TikToker Long Chun - Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô

Một số bậc cha mẹ chia sẻ rằng đã sử dụng video "cô Trinh" để ép con ăn và quay lại video con bị dọa khóc thét để đăng lên mạng xã hội với mục đích "mua vui" và chạy theo xu hướng.

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, chuyên gia tâm lý, Thạc sĩ Lê Minh Huân nhận định: Hành vi phụ huynh sử dụng video dọa con ăn cơm được xếp vào nhóm bạo hành tinh thần trẻ em. Đó là hành động chạy theo xu hướng một cách mù quáng mà không lường trước hậu quả.

Thực hư cha mẹ 'đu trend' ngầm biến con trẻ thành kẻ bạo lực? - Ảnh 2
Thạc sĩ tâm lý Lê Minh Huân - Ảnh: Báo Dân trí

Trẻ con thường sợ và ám ảnh khi nghe nhắc hoặc liên tưởng đến các hình tượng gây ám ảnh mà phụ huynh dùng để dọa nạt như "ông Kẹ, ông Ba Bị, bà phù thủy". Điều đó sẽ khiến trẻ giật mình, khóc, nghiêm trọng hơn là gặp ác mộng, lo âu, ám ảnh. Dần dần trẻ sẽ trở nên nhút nhát, kém tự tin, gặp vấn đề trong giao tiếp xã hội, tự lập, có thể gặp vấn đề về sức khỏe, tâm thần.

Việc thiếu hiểu biết về tâm sinh lý lứa tuổi của một bộ phận phụ huynh đã vô tình dẫn đến bạo lực tinh thần trẻ mà họ không hề hay biết, gây ra các tác động tâm lý đến nhận thức, cảm xúc và hành vi của trẻ. Từ đó hình thành đến nhân cách của trẻ.

Thực hư cha mẹ 'đu trend' ngầm biến con trẻ thành kẻ bạo lực? - Ảnh 3
Các bậc phụ huynh cần nghiêm túc xem xét lại các nguyên nhân khi trẻ có hành vi bạo lực - Ảnh: Báo Dân trí

Đa số các bậc cha mẹ có tâm lý chủ quan trong vấn đề dạy con và thường chạy theo trào lưu trên mạng xã hội theo kiểu "ai làm sao tôi làm vậy". Hành động nuôi dạy con sai cách của phụ huynh đã phản ánh sự thiếu kiến thức và chủ quan khi tiếp thu xu hướng mới.

Thực tế, việc trẻ xem video độc hại, chơi trò chơi bạo lực có thể sẽ làm gia tăng mức độ bạo lực ở trẻ. Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ tiếp xúc với trò chơi hay video có tính bạo lực sẽ thể hiện hành vi bạo lực, dù thái độ và hành vi có chiều hướng tăng mức độ tiêu cực.

Vụ nữ sinh lớp 10 trường chuyên tự tử khiến nhiều người đau xót: Thêm dòng nhật ký đầy xót xa của một nạn nhân bạo lực học đường

Vụ nữ sinh lớp 10 trường chuyên tự tử khiến nhiều người đau xót: Thêm dòng nhật ký đầy xót xa của một nạn nhân bạo lực học đường

Vừa qua, thông tin vụ việc một nữ sinh trường chuyên tự tử nghi vấn do bạo lực học đường đã khiến nhiều người xót xa. Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   dao co bao luc tiktoker Long Chun cha me day con

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 23 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 24 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 32 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 57 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km