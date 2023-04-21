Xử lý nữ sinh viên đăng thông tin kích động bạo lực học đường trong vụ học sinh trường chuyên Nghệ An tự tử

Đời sống 21/04/2023 11:06

Ngày 21/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An, đơn vị đã triệu tập 1 nữ sinh lên làm việc để xử lý về hành vi đăng tải thông tin kích động bạo lực học đường liên quan vụ việc tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh trên mạng xã hội

Theo thông tin từ báo Người đưa tin, em L.T.T. (SN 2004, trú xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), hiện đang theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn Nghệ An đã đăng tải bài viết có nội dung kích động bạo lực học đường lên mạng xã hội.

Xử lý nữ sinh viên đăng thông tin kích động bạo lực học đường trong vụ học sinh trường chuyên Nghệ An tự tử - Ảnh 1
Lợi dụng vụ việc nữ sinh lớp 10 tự tử, người dùng Facebook kêu gọi góp tiền để thuê thầy "yểm bùa" bạn cùng lớp bị cho là có hành vi bạo lực đối với em N. - Ảnh: Báo Dân trí

Trên trang cá nhân Facebook của mình, L.T.T đã đăng tải hình ảnh 2 nữ sinh đánh nhau kèm nội dung cho rằng, học sinh đánh nhau nhưng không ai ra can ngăn. Tại phần bình luận bài viết, L.T.T đăng tải video clip nữ học sinh đánh nhau nhằm mục đích câu view.

Bài viết thu hút nhiều người vào bình luận tiêu cực và chia sẻ nội dung nói trên. Ngoài ra, L.T.T còn đăng tải nội dung chưa xác thực, kích động bạo lực liên quan vụ việc tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, tại buổi làm việc, được sự giải thích, giáo dục của cơ quan Công an, em L.T.T. khai nhận đăng tải bài viết với nội dung câu view để tăng tương tác trên mạng xã hội, đồng thời đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Hiện, Phòng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử lý nữ sinh viên đăng thông tin kích động bạo lực học đường trong vụ học sinh trường chuyên Nghệ An tự tử - Ảnh 2
Công an làm việc với L.T.T - Ảnh: Báo CAND

Hiện nay, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng Phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết, có nhiều đối tượng lợi dụng sự việc nữ sinh Trường chuyên Đại học Vinh tự tử để thành lập các hội, nhóm lan truyền hình ảnh, thông tin kích động bạo lực học đường, suy diễn tình hình, tấn công cá nhân khiến sự việc diễn biến theo chiều hướng phức tạp, gây dư luận xấu, phức tạp về an ninh, trật tự và có dấu hiệu trục lợi.

Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin chính thống, không đăng tải, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin kích động bạo lực, gây mất an ninh, trật tự.

Hiện, Công an Nghệ An đang tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng không gian mạng đăng thông tin sai sự thật, kích động bạo lực học đường.

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