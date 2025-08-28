Một gia đình ở Hà Tĩnh được phát hiện trong tình trạng 2 người lớn đã tử vong, 2 trẻ em ngất xỉu với nghi vấn do bị ngạt khí máy phát điện.

Theo thông tin báo Lao Động, Ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm xác nhận sự việc đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 8h 28,8, thấy quán bánh canh Thiện Mập (số 68 đường Kỳ La, thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm) không hoạt động, bên trong nặng mùi khí CO nên người dân đã phá cửa quán đi vào thì tá hỏa phát hiện 2 vợ chồng chủ quán đã tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh. Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa 2 trẻ em đi cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Lao Động.

Trong quán bánh canh, người dân cũng phát hiện một máy phát điện. Theo người dân địa phương, gia đình chủ quán sinh sống tại xã Cẩm Trung, đến thuê mặt bằng tại đây để buôn bán. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo VNExpress, trước đó ngày 26/8, hai vợ chồng 79 và 74 tuổi ở thị xã Kỳ Anh cũ cũng hôn mê do ngạt khí khi chạy máy phát điện trong lúc ngủ. Nạn nhân được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Người dân đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa 2 trẻ em đi cấp cứu. Ảnh: VNExpress.

Theo các chuyên gia y tế, CO là khí không màu, không mùi, khó phát hiện. Khi hít phải, khí này nhanh chóng ngấm vào máu, làm giảm lượng oxy, dẫn đến đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau ngực, rối loạn tri giác. Khoảng 40% người ngạt CO có thể bị di chứng lâu dài như giảm trí nhớ, liệt nửa người, khó đi lại.

Khi phát hiện người bị ngạt, người dân cần mở cửa thông gió, đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí và chuyển tới cơ sở y tế gần nhất.

Được biết, do ảnh hưởng bão số 5, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh bị mất điện nên một số người đã sử dụng máy phát điện để có điện sử dụng sinh hoạt, phục vụ hoạt động kinh doanh, buôn bán.

