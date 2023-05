Công an TP Hải Dương (Hải Dương) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Minh Đức về tội vi phạm giao thông.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, chiều ngày 19/5/2023 vừa qua, tại đường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn do tài xế ô tô Vũ Minh Đức (26 tuổi, ở TP Hải Dương) gây ra.

Đối tượng Vũ Minh Đức - Ảnh: báo Dân Trí

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an TP Hải Dương đã đến hiện trường. Sau quá trình kiểm tra đo nồng độ cồn và ma túy đối với Vũ Minh Đức, kết quả nồng độ cồn là 1.019 mg/l khí thở, âm tính ma túy. Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Minh Đức (26 tuổi, ở TP Hải Dương) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, lúc 16h40 ngày 19/5, Đức điều khiển ô tô biển số 34A-628.41 đã va chạm với xe đạp do N.Đ.M. Q. điều khiển đi chiều ngược lại. Không dừng lại ở đó, ô tô tiếp tục đâm vào xe máy điện do nam thanh niên 17 tuổi điều khiển. Rồi tiếp tục va chạm với 2 xe máy do anh Đ.H.N. và chị Lê Thị Ch. điều khiển.

Hậu quả, các phương tiện giao thông hư hại nặng, trong đó 4 người bị thương phải đi cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Đức đã lái xe trong tình trạng say xỉn. Trong quá trình ăn sáng Thanh, Duy, Đức uống hết 1 chai rượu trắng loại 1,2 lít. Đến khoảng 12h cùng ngày, cả ba rủ nhau đi đến phòng trà để hát và uống hết khoảng 1 két bia loại bia chai Tiger.

