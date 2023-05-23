Tạm dừng tham quan Vườn Quốc gia Xuân Thủy sau tai nạn thương tâm

Đời sống 23/05/2023 14:33

Những ngày qua, dư luận vô cùng đau xót trước sự cố tai nạn của một phụ huynh và một học sinh khi tham gia trải nghiệm bắt ngao tại Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, sau vụ tai nạn khiến một học sinh và một phụ huynh tử vong khi tham quan trải nghiệm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định xác nhận, UBND huyện đã quyết định tạm dừng các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy từ 17h ngày 20/5. 

Tạm dừng tham quan Vườn Quốc gia Xuân Thủy sau tai nạn thương tâm - Ảnh 1
Vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh: Dân Trí

Ông Mạnh cũng chia sẻ thêm, đa phần các đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm đều liên hệ với chủ tàu, thuyền bè bên ngoài. Những du khách này sẽ tìm kiếm thông tin về thuyền bè trên mạng, liên hệ và ký hợp đồng với họ.

Dẫn nguồn tin từ VTC News, Đại diện Ban quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ đã xác nhận đoàn khách này không đăng ký tham quan, trải nghiệm với ban quản lý. Đồng thời, tự thuê các chủ tàu bên ngoài. Các chủ tàu đều quán triệt khu vực không được bơi lội, tắm. Tuy nhiên, có thể các cháu học sinh nhìn sông nước háo hức quá nên chạy ra, đúng thời điểm thuỷ triều đang lên, sóng to, cát đang còn non nên xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 20/5/2023, tại Vườn quốc gia Xuân Thủy đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ha nạn nhân đều thuộc đoàn khách khoảng 50 người bao gồm một phụ huynh và một học sinh của một trường tư thục ở Hà Nội. Các lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân địa phương để truy tìm thi thể của hai nạn nhân xấu số.

Trải nghiệm bắt ngao, một phụ huynh và học sinh ở Hà Nội tử vong thương tâm

Trải nghiệm bắt ngao, một phụ huynh và học sinh ở Hà Nội tử vong thương tâm

Trong quá trình tham quan du lịch và trải nghiệm bắt ngao, vạng, một học sinh và phụ huynh Hà Nội không may tử nạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạm dừng tham quan Vườn Quốc gia Xuân Thủy tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 49 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới