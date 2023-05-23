Những ngày qua, dư luận vô cùng đau xót trước sự cố tai nạn của một phụ huynh và một học sinh khi tham gia trải nghiệm bắt ngao tại Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, sau vụ tai nạn khiến một học sinh và một phụ huynh tử vong khi tham quan trải nghiệm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định xác nhận, UBND huyện đã quyết định tạm dừng các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy từ 17h ngày 20/5.

Vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh: Dân Trí

Ông Mạnh cũng chia sẻ thêm, đa phần các đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm đều liên hệ với chủ tàu, thuyền bè bên ngoài. Những du khách này sẽ tìm kiếm thông tin về thuyền bè trên mạng, liên hệ và ký hợp đồng với họ.

Dẫn nguồn tin từ VTC News, Đại diện Ban quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ đã xác nhận đoàn khách này không đăng ký tham quan, trải nghiệm với ban quản lý. Đồng thời, tự thuê các chủ tàu bên ngoài. Các chủ tàu đều quán triệt khu vực không được bơi lội, tắm. Tuy nhiên, có thể các cháu học sinh nhìn sông nước háo hức quá nên chạy ra, đúng thời điểm thuỷ triều đang lên, sóng to, cát đang còn non nên xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 20/5/2023, tại Vườn quốc gia Xuân Thủy đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ha nạn nhân đều thuộc đoàn khách khoảng 50 người bao gồm một phụ huynh và một học sinh của một trường tư thục ở Hà Nội. Các lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân địa phương để truy tìm thi thể của hai nạn nhân xấu số.

Trải nghiệm bắt ngao, một phụ huynh và học sinh ở Hà Nội tử vong thương tâm Trong quá trình tham quan du lịch và trải nghiệm bắt ngao, vạng, một học sinh và phụ huynh Hà Nội không may tử nạn.

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