Sở GD-ĐT đề nghị các trường trực thuộc và đề nghị các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm. Trong đó, tuyệt đối không tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát.

Ngoài ra cũng đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo tham mưu với các cấp lãnh đạo kiểm tra vấn đề an toàn trong các trường học.

Trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Giao Thiện (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) cho biết, đa phần các đoàn khách đến đây tự liên hệ với chủ tàu, thuyền cung cấp dịch vụ tham quan, trải nghiệm chứ không thông báo đến ban quản lý.

Đại diện Ban quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ cũng xác nhận, đoàn khách này không đăng ký tham quan, trải nghiệm với ban quản lý. Khoảng 10h ngày 20/5, khi tàu rời bến thì chủ tàu mới báo cho Ban quản lý. Theo Ban quản lý, các chủ tàu đều được quán triệt khu vực không được bơi lội, tắm. Thường chủ tàu sẽ neo đậu và dẫn khách đến khu vực an toàn để vui chơi. Tuy nhiên, có thể các cháu học sinh nhìn sông nước háo hức quá nên chạy ra, đúng thời điểm thuỷ triều đang lên, sóng to, cát đang còn non nên xảy ra sự việc đáng tiếc.

Đông người vào Vườn Quốc gia Xuân Thủy trải nghiệm - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

Trước đó, ngày 20/5, đoàn khách khoảng 50 người gồm phụ huynh và học sinh của một trường học tại TP Hà Nội về tham quan, trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Đoàn do các phụ huynh của lớp học tự tổ chức, trong đó ông V.K. (một phụ huynh của lớp) làm trưởng đoàn.

Trong hành trình, tàu đưa đoàn ra bãi cát ở mom nằm giữa sông Hồng và sông Trà với mục đích để các học sinh được trải nghiệm việc bắt ngao, vạng.

Thời điểm các cháu xuống bãi thì nước cạn. Tuy nhiên, trong khi các cháu đang trải nghiệm thì nước dâng lên. Do là bãi cát non nên khi nước dâng lên, thay đổi dòng chảy làm cả bãi cát bị sụt, các học sinh bị cuốn đi theo dòng nước.

Lúc đó, người trên tàu đã ném áo phao xuống để các phụ huynh vớt các học sinh. Bản thân ông K. cũng tham gia cứu các cháu. Sau khi cứu được 2 cháu, ông K. tiếp tục bơi ra để cứu một nam sinh tên L. (là học sinh không có phụ huynh đi cùng) nhưng không cứu được, cả hai bị nước cuốn đi.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định với sự hỗ trợ của ngư dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 3h ngày 21/5, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cháu L. ở vị trí gần nơi xảy ra tai nạn và đến khảng 13h30 thì tìm thấy thi thể ông V.K. nổi lên ở vị trí cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 2 km.