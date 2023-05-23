Quảng Nam: Tắm sông giải nhiệt cùng 2 em nhỏ, 1 thanh niên tử vong thương tâm

Đời sống 23/05/2023 11:41

Đến sông Thu Bồn để tắm, anh V. (23 tuổi, ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam) không may bị đuối nước, tử vong.

Theo thông tin từ Zing News, đến sông Thu Bồn để tắm giải nhiệt trong ngày nắng nóng 40 độ C, anh V. (23 tuổi, ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam) không may bị đuối nước, tử vong.

Cụ thể, ngày 23/5, ông Trần Công Phụng, Chủ tịch UBND xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cho biết chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể anh H.H.V. (23 tuổi, ở xã Đại Mình) cho gia đình lo hậu sự.

Quảng Nam: Tắm sông giải nhiệt cùng 2 em nhỏ, 1 thanh niên tử vong thương tâm - Ảnh 1
Thi thể anh V. được tìm thấy sáng 23/5 - Ảnh: Zing News

Khoảng 15h30 ngày 22/5, anh V. cùng 2 em nhỏ đến sông Thu Bồn đoạn bến đò Phú Thuận nối xã Đại Thắng (huyện Đại Lộc) và xã Duy Tân (huyện Duy Xuyên) để tắm.

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong lúc tắm, anh V. không may bị đuối nước, hai em nhỏ không thể ứng cứu, vội chạy về báo người thân.

Quảng Nam: Tắm sông giải nhiệt cùng 2 em nhỏ, 1 thanh niên tử vong thương tâm - Ảnh 2
Khu vực anh V đuối nước tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể anh V được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

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