Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới sảnh chung cư, sau khi cãi nhau với bạn gái

Đời sống 20/05/2023 14:53

Ngày 20/5, lực lượng chức phường Trung Hòa cho thông tin, phát hiện thi thể anh N.M.H. (26 tuổi, quê Thái Bình) ngay chung cư mini trong ngõ 88 Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 23h20, ngày 19/5 anh N.M.H. (26 tuổi, quê Thái Bình, thuê trọ trong ngõ 88 Trần Duy Hưng), đi uống bia về phòng. Lúc này giữa anh H. và chị T.M.A. (23 tuổi, ở Hà Nội, bạn gái của H.) xảy ra cãi vã.

Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới sảnh chung cư, sau khi cãi nhau với bạn gái - Ảnh 1
Hiện trường sự việc - Ảnh: Báo Dân trí

 Sau đó, H. đã chạy khỏi phòng rồi nhảy từ tầng 6 tòa chung cư mini trong ngõ 88 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xuống đất, tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Trung Hòa đã tới hiện trường làm rõ sự việc.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, cuối giờ chiều 19/4, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã tìm thấy và vớt thi thể T.T.N. (25 tuổi) nhảy kênh Phước Hoà, đoạn qua xã Trừ Văn Thố.

Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới sảnh chung cư, sau khi cãi nhau với bạn gái - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo điều tra,  tối 18/4, anh N. đi ăn nhậu cùng bạn bè. Quá trình ăn nhậu, anh N. có tâm sự với bạn bày tỏ buồn bã vì vừa cãi nhau với bạn gái tên T.. Đến khoảng gần 23 giờ tối cùng ngày (18/4), anh N. nhắn tin cho bạn với nội dung “tự tử”.

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