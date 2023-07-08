Ngày 8/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe tải "đấu đầu" ô tô con khiến 3 người tử vong tại hiện trường, nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng 3h47 ngày 8/7/2023, tại Km 184 + 450, Quốc lộ 20 thuộc địa phận thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, ô tô tải biển kiểm soát 50H-002.96 do ông L.N.A. (sinh năm 1995, quê ở Phù Cát, Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng Đà Lạt đi Di Linh va chạm ô tô con biển kiểm soát 93A-045.94 do ông T.V.Q. (sinh năm 1981, quê ở thị xã Phước Long, Bình Phước) điều khiển theo hướng ngược lại. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người lao động Lúc này, trên ô tô con có 6 người gồm bà Trần Thị Kim Anh (SN 1968), Trần Thị Kim Thanh (SN1966) có cùng hộ khẩu thường trú tại thị xã Phước Long (Bình Phước). Ngoài ra, trên ôtô con còn có thêm bà Trần Thị Thúy Linh (SN 1957), thường trú tại huyện Phú Riêng (Bình Phước) và 3 ba người còn lại là bà Trần Thị Thu Trang, bà Thắm và bà Liên (chưa nắm được cụ thể tuổi, địa chỉ thường trú).

Vụ tai nạn xe tải "đấu đầu" ô tô con khiến 3 người tử vong tại hiện trường (gồm bà Thắm, Liên, Trang), 4 người còn lại (gồm 3 người trên xe con và tài xế xe tải) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Đức Trọng và chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị. Theo nguồn tin từ báo Người lao động, nguyên nhân ban đầu gây nên vụ tai nạn giao thông này có thể do tài xế ô tô con đi không đi đúng phần đường quy định.

Tại hiện trường, hai ôtô bị hư hỏng nặng nề - Ảnh: Báo Lao động Sau khi tai nạn xảy ra, Tổ tuần tra kiểm soát Prenn - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ - Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng và Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng khám nghiệm hiện trường, giải tỏa ùn tắc giao thông. Qua kiểm tra nhanh, 2 người điều khiển phương tiện gồm ông Q. và ông A. cho kết quả không có nồng độ cồn trong hơi thở. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đức Trọng đang kiểm tra nồng độ ma túy đối với 2 người trên, hiện chưa có kết quả. Sáng cùng ngày (8/7), ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo huyện Đức Trọng đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn và đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng chức năng, y bác sĩ khẩn trương, nỗ lực cứu chữa các nạn nhân. Với những nạn nhân tử vong, trước mắt chính quyền hỗ trợ xe đưa thi thể về quê nhà an táng. Hiện tại, vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở Lâm Đồng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

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