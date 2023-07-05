Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm chưa phát hiện ra dấu hiệu tiêu cực của nhân viên bệnh viện trong việc sai lệch kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu nữ sinh lớp 12 bị tai nạn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với việc gia đình nữ sinh tố giác các lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Cán bộ của bệnh viện đến nhà xin lỗi nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo đó, Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã tiếp nhận, thụ lý đơn tố giác về tội phạm của ông Hồ Hoàng Hùng, cha nữ sinh Hồ Hoàng Anh, tố cáo một số cán bộ, nhân viên của bệnh viện này có hành vi cố ý thực hiện sai quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của con gái ông.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu và làm việc với những người liên quan, công an xác định kết quả nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hoàng Anh bị sai là do kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng quy trình về kỹ thuật xét nghiệm và quy trình về xem xét, ký trả kết quả xét nghiệm. Cơ quan điều tra chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực mà xuất phát từ hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến kết quả sai. Kết quả này đã làm ảnh hưởng đến tâm lý gia đình nạn nhân và dư luận xã hội dù kết quả không được dùng để đánh giá lỗi trong vụ án.

Bệnh viện đã đưa ra kết quả sai về quy trình xét nghiệm nồng độ cồn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Bên cạnh đó, bệnh viện đã hủy kết quả xét nghiệm trên và kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên sai phạm. Đồng thời, hành vi của các cán bộ, nhân viên này không cấu thành tội phạm. Do đó, Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 8h ngày 28/6/2022, quân nhân Hoàng Văn Minh lái xe hơi chạy trên đường 16 Tháng 4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Khi đến gần cổng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (VietinBank Ninh Thuận), Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Quá trình chuyển hướng, xe hơi va chạm xe máy do em Hồ Hoàng Anh lái chạy cùng chiều. Vụ tai nạn làm em Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn và tử vong. Sau khi va chạm giao thông nữ sinh không may tử vong - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình nạn nhân nhận thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của Hoàng Anh là 0,79g/l. Đến ngày 9/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh. Sau đó, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh Hoàng Anh, gửi đơn tố giác lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa hóa - vi sinh của bệnh viện về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án trong vụ tai nạn khiến Hoàng Anh tử vong.

Mâu thuẫn tình cảm người phụ nữ bị người tình dùng dao rạch mặt, tạt xăng để thiêu sống Công an TP. Thủ Dầu Một đang truy tìm gã đàn ông đổ xăng lên người một phụ nữ và dùng dao rạch mặt- nghi do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-nu-sinh-lop-12-bi-tai-nan-tu-vong-o-ninh-thuan-chua-phat-hien-tieu-cuc-viec-sai-lech-ket-qua-nong-do-con-599185.html