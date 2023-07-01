Mâu thuẫn tình cảm người phụ nữ bị người tình dùng dao rạch mặt, tạt xăng để thiêu sống

Đời sống 01/07/2023 18:28

Công an TP. Thủ Dầu Một đang truy tìm gã đàn ông đổ xăng lên người một phụ nữ và dùng dao rạch mặt- nghi do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 7h sáng, bà Nguyễn Thị M. (SN 1983, quê Hà Tĩnh, tạm trú TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang trên đường đến siêu thị Go (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) để làm việc thì bị Dương Phú Hiền (SN 1976, quê Quảng Nam) phục ở phía đối diện, đuổi theo đến trước cổng, hai bên sau đó xảy ra cự cãi. 

Mâu thuẫn tình cảm người phụ nữ bị người tình dùng dao rạch mặt, tạt xăng để thiêu sống - Ảnh 1
Người đàn ông đuổi theo nạn nhân - Ảnh: VietNamNet
 

Lúc này, ông Hiền bất ngờ lấy một chai xăng chuẩn bị sẵn tạt lên người bà M., châm lửa đốt khiến nạn nhân bốc cháy.

Bị phóng hỏa bất ngờ, bà M. bỏ chạy về khu vực vỉa hè trước siêu thị Go cởi áo nhưng bị gục xuống đất. Chưa dừng lại, ông Hiền đè bà M. xuống đất rồi dùng dao rạch nhiều cái vào mặt nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 1/7, theo đó, sáng sớm cùng ngày, nhiều người có mặt trước khu vực một siêu thị trên địa bàn phường Hiệp Thành bức xúc trước hành động của gã đàn ông dùng xăng tưới lên người một phụ nữ.

Mâu thuẫn tình cảm người phụ nữ bị người tình dùng dao rạch mặt, tạt xăng để thiêu sống - Ảnh 2
Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu ngay sau đó - Ảnh: Báo Người lao động

Sau khi gây án, ông Hiền rời khỏi hiện trường. Nạn nhân cũng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng nguy kịch.

Theo lời khai của con trai bà M., ông Hiền và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Công an phường Hiệp Thành và Công an TP. Thủ Dầu Một đang truy tìm gã đàn ông này.

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