Vụ tai nạn xảy ra trên đường ĐT743 đoạn gần ngã 6 An Phú (phường An Phú, TP Thuận An). Hậu quả khiến cả 4 phương tiện đều hư hỏng nặng và làm 3 người bị thương.

Theo VietNamNet đưa tin, tối ngày (16/11), Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương. Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: VietNamNet. Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h cùng ngày, một xe taxi điện công nghệ lưu thông trên đường ĐT743 đoạn gần ngã 6 An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) thì bất ngờ va chạm với một xe máy chạy cùng chiều, sau đó xe taxi tiếp tục lao lên vỉa hè, tông trúng một xe taxi điện khác và nhiều xe máy đang dừng đậu, húc đổ biển báo giao thông rồi dừng lại. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: VietNamNet. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, nhiều phương tiện bị hư hỏng, trong đó xe taxi điện bị biến dạng. Theo thông tin trên báo Dân Trí, tại hiện trường, một cây xanh và một biển báo giao thông bị tông đổ. Một xe taxi bẹp dúm và một xe máy nằm trên vỉa hè. Xe taxi và xe máy còn lại nằm dưới lòng đường cũng bị hư hỏng nặng. Các phương tiện hư hỏng nặng. Ảnh: Báo Dân Trí. Đến 22h cùng ngày, Công an TP Thuận An vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó, vào tối 14/11 tại Bình Dương cũng xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô và nhiều phương tiện làm một người tử vong. Qua kiểm tra, tài xế có nồng độ cồn khi lái xe. Tai nạn thương tâm, nữ công nhân bị xe nâng lùi chèn qua người tử vong Vụ tai nạn lao động xảy ra tại Nhà máy giấy Yên Bình (thuộc Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái), xe nâng đi lùi chèn qua người khiến nữ công nhân tử vong. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-lien-hoan-tai-xe-taxi-dien-va-cham-2-xe-may-roi-lao-len-via-he-tong-trung-o-to-khac-khien-3-nguoi-bi-thuong-708979.html Theo Thanh Thanh (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-lien-hoan-tai-xe-taxi-dien-va-cham-2-xe-may-roi-lao-len-via-he-tong-trung-o-to-khac-khien-3-nguoi-bi-thuong-708979.html