Lực lượng chức năng quận Gò Vấp đã bắt giữ ông N.A.T. (43 tuổi, quê Bình Dương), đối tượng gây ra tai nạn giao thông để làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 29/10, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai ông N.A.T. (43 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Ông T. là tài xế ô tô va chạm với xe máy rồi cố tình bỏ chạy khi lực lượng công an có mặt.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 27/10, ông T. lái ô tô 5 chỗ biển số tỉnh Bình Dương chạy trên đường Phan Văn Trị (phường 7, quận Gò Vấp) thì va chạm với xe máy chạy cùng chiều do anh Đ.C.B. (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cầm lái, chở vợ ngồi sau.

Ông N.A.T. (43 tuổi, quê Bình Dương), đối tượng gây tai nạn rồi bỏ chạy. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Va chạm làm vợ chồng anh B. ngã xuống đường nhưng ông T. không dừng lại nên bị anh B. và người đi đường đuổi theo. Di chuyển được khoảng 700m, ông T. dừng xe thì bị người dân đuổi kịp và báo cho công an ra xử lý.

Theo VOV đưa tin, công an Phường 7 (quận Gò Vấp) cử cán bộ tới hiện trường, đồng thời báo sự việc về Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an quận để phối hợp xử lý. Khi lực lượng công an có mặt, anh B và chị G đã đến bệnh viện để xử lý vết thương.

Thời điểm này, cán bộ công an Phường 7 đến gần, yêu cầu N.A.T xuống xe để làm việc nhưng đương sự không chấp hành, sau đó đột ngột điều khiển phương tiện tăng tốc bỏ chạy trong khi cửa xe còn mở, va chạm một chiến sĩ công an.

Lực lượng công an yêu cầu ông T. rời xe để làm việc. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Lực lượng chức năng khẩn trương truy xét, đồng thời cử cán bộ đến bệnh viện nắm tình hình sức khoẻ của anh anh B và chị G.

Đến tối ngày 28/10, Đội Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng N.A.T để làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

