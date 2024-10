Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 28-10, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đang điều tra vụ "Giết người và gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại phố Khâm Thiên (phường Thổ Quan, quận Đống Đa).

Thấy vậy Phạm Vũ Ngọc S. quay xe máy điều khiển đi ngược chiều chạy ra đường Xã Đàn hướng về Ô Chợ Dừa thì bị nhóm Ngô Trí Anh đuổi theo, mục đích đánh nhau gây thương tích. Mặc dù, đã được một số thanh niên trong nhóm can ngăn, nhưng Ngô Trí Anh vẫn quyết truy đuổi bằng được.

Phạm Vũ Ngọc S. tăng ga tốc độ cao bỏ chạy vào phố Khâm Thiên, thì bất ngờ xảy ra va chạm với anh Đ.V.A (trú tại quận Đống Đa) đang điều khiển xe máy rẽ trái sang đường. Hậu quả, anh A. tử vong tại chỗ, Lê Minh Ph. bị gãy xương hàm, gò má, tỉ lệ thương tích sơ bộ là 16%, Phạm Vũ Ngọc S. bị xây xước tay chân.

Theo thông tin trên báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng", ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Ngọc Minh Châu và Ngô Trí Anh về hành vi "Cố ý gây thương tích làm chết người". Ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Vũ Ngọc Sơn về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 24/9, Công an quận Đống Đa ra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự từ vụ án hình sự tội "Cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng" thành vụ án hình sự "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Trí Anh và Phạm Ngọc Minh Châu từ tội danh "Cố ý gây thương tích" sang tội danh "Giết người". Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đức Anh về hành vi " Giết người" để tiến hành điều tra theo quy định.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.