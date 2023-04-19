Nữ sinh lớp 6 "liều mình" cứu bé trai 21 tháng rơi xuống sông: Cảnh báo tình trạng đuối nước ngày hè

Thời gian gần đây, tai nạn đuối nước xảy ra thường xuyên đặc biệt là trong mùa hè oi bức. Đây là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với trẻ em Việt Nam. Vì thế, cần tích cực bổ sung kiến các cách phòng ngừa tai nạn đuối nước và kỹ năng cứu người bị đuối nước cho trẻ

Theo thông tin báo Dân trí, chiều 4/4, khi phát hiện bé N.H.N (SN 2021) bị rơi xuống sông Nhân Hòa chảy qua xóm Bắc Nhân Hòa (xã Nghi Thuận, H.Nghi Lộc, Nghệ An), em Nguyễn Thị Bảo Thi và Nguyễn Thị Phương Trâm (học sinh lớp 6A, Trường THCS Nghi Thuận) đã chạy đến đi theo bậc tam cấp, lội xuống sông bế em nhỏ lên. Bé được bế lên trong tình trạng đã ngừng thở. Nguyễn Thị Bảo Thi và Nguyễn Thị Phương Trâm - Ảnh: Dân trí Sau đó, hai em Phương Trâm và Bảo Thi đã thực hiện hô hấp nhân tạo, đẩy nước trong người em bé ra. Một lúc sau, em bé tỉnh lại, được người nhà đưa đến bệnh viện chăm sóc, điều trị kịp thời.

Thông tin thêm báo Thanh niên, cô giáo chủ nhiệm lớp 6A, Trường THCS Nghi Thuận (H.Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết cách đó vài tuần, khi thời tiết bắt đầu chuyển sang nắng nóng, nhà trường đã liên tục sử dụng 15 phút sinh hoạt đầu buổi học cho HS xem các video hướng dẫn về cách phòng ngừa tai nạn đuối nước và kỹ năng cứu người bị đuối nước. Các video có sẵn này được chiếu trên màn hình ti vi của các lớp học. Sau khi xem, nhà trường còn cho HS thực hành cách sơ cứu người bị đuối nước. Nhờ được xem và thực hành nhiều lần nên HS đã khá thành thạo các thao tác. NÂNG CAO KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM

Trang bị cho trẻ kỹ năng chống đuối nước - Ảnh minh họa: Internet Từ nhiều năm qua, cứ đến mùa nắng nóng, tai nạn đuối nước liên tục xảy ra với HS và đã cướp đi nhiều sinh mạng. Đau lòng hơn là những vụ đuối nước tập thể mà nguyên nhân chủ yếu là do sự chủ quan và thiếu kỹ năng bơi lội, cứu người. Ngành giáo dục các địa phương đã nỗ lực đưa chương trình dạy bơi vào trường học, tuy nhiên rất ít nơi có bể bơi để dạy nên chủ yếu vẫn dạy trên lý thuyết. Trong khi cơ sở vật chất còn quá thiếu, việc sử dụng màn hình ti vi để phát các chương trình cảnh báo đuối nước, kỹ năng sơ cứu người bị đuối nước là một cách làm sáng tạo, thiết thực. Các cơ sở trường học cần trang bị cho học sinh sinh biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho, đặc biệt là việc dạy bơi, rèn luyện kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời, trang bị đủ kiến thức để ứng phó trước những tình huống nguy hiểm như cứu được bạn nhưng không cứu được chính mình, biết bơi nhưng đuối sức trong dòng nước lớn... Trang bị cho trẻ kỹ năng chống đuối nước cũng chính là trang bị những cái phao cứu sinh để các em tự bảo vệ mình và cứu được người khác.

Đến ao cá nhà bạn tắm, một học sinh không may đuối nước tử vong Sau giờ học, nhóm học sinh rủ nhau đến ao cá để tắm, một em học sinh mới 8 tuổi đã bị đuối nước tử vong thương tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-lop-6-lieu-minh-cuu-be-trai-21-thang-roi-xuong-song-canh-bao-tinh-trang-uoi-nuoc-ngay-he-573946.html