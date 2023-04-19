Sau giờ học, nhóm học sinh rủ nhau đến ao cá để tắm, một em học sinh mới 8 tuổi đã bị đuối nước tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tối 18-4, UBND xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 2 tử vong.

Nạn nhân được xác định là em Dương T.N (sinh năm 2015, trú tại xã Vĩnh Thủy, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Vĩnh Thủy).

Lực lượng chức năng và người dân địa phương lặn tìm thi thể em N. - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, em N. cùng một bạn khác đến nhà bạn cùng lớp ở thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy chơi. Tại đây, 3 em rủ nhau ra ao cá phía sau nhà để tắm. Sau đó, 2 bạn học phát hiện em N. bị đuối nước nên báo với hàng xóm.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Vĩnh Thủy cùng người dân địa phương đã xả nước ao cá và lặn tìm nạn nhân. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của em N.

Cùng lúc này, Báo Dân Việt cho hay trong thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước xảy ra các vụ đuối nước gây tử vong cho trẻ em tại một số địa phương, điển hình là vụ đuối nước xảy ra tại bãi biển xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh làm 3 học sinh lớp 7 ở xã Đồng Môn tử vong; vụ đuối nước xảy ra tại ao chứa nước tưới cây cạnh nhà ở thôn Nam Thanh, xã Nam N'Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông làm 2 trẻ 7 tuổi và 10 tuổi tử vong.

Cũng theo nguồn tin này, để tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em, Cục trẻ em Bộ Lao động Thương binh xã hội đã đề nghị Sở Lao động Thương binh xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban ngành, tổ chức liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng chống đuối nước trẻ em; rà soát, phát hiện kịp thời các nguy cơ gây tai nạn thương tích, đặc biệt là khu vực ao hồ, sông suối… để có biện pháp phòng ngừa; tăng cường hướng dẫn trẻ em các kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước…

Lâm Đồng: 8 học sinh rủ nhau tắm sông, bé gái 11 tuổi đuối nước thương tâm 8 em nữ học sinh tiểu học tại thôn B’Đơ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng rủ nhau ra sông Đại Nga tắm. Không may, một em bị đuối nước tử vong.

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