8 em nữ học sinh tiểu học tại thôn B’Đơ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng rủ nhau ra sông Đại Nga tắm. Không may, một em bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, sáng 18/4, tin từ UBND xã Lộc An, huyện Bảo Lâm cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khi đi tắm sông, khiến 1 em học sinh nữ tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí giúp gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Trước đó, vào chiều 17/4, được nghỉ học nên nhóm 8 học sinh nữ đang học lớp 5 tại thôn B’Đơ rủ nhau ra sông Đại Nga (đoạn giáp ranh giữ thôn B’Đơ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm và xã Lộc Nga, Tp.Bảo Lộc) tắm.

Sông Đại Nga nơi sự việc xảy ra - Ảnh: Báo Pháp Luật TPHCM

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TPHCM, trong lúc tắm, chơi đùa trên sông thì không may em Ka Kha My (11 tuổi, ngụ thôn B’Đơ, đang học tại một trường Tiểu học trên địa bàn xã Lộc An) bị đuối nước.

Phát hiện bạn bị đuối nước, những học sinh còn lại đã chạy về thôn nhờ sự giúp đỡ của người lớn, tuy nhiên em My đã tử vong.

Sông Đại Nga đoạn chảy qua 2 xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc và xã Lộc An, huyện Bảo Lâm có một số thác nước đẹp nên thu hút nhiều học sinh đến vui chơi, tắm thác, đặc biệt là vào dịp nghỉ hè.

Công an huyện Bảo Lâm khuyến cáo khúc sông này có đoạn nước sâu 2-6m, có chỗ trên 10m rất nguy hiểm. Vì vậy, phụ huynh hết sức để ý và cảnh báo con trẻ hạn chế tắm ở đoạn sông này.

