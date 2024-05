Theo thông tin từ Tiền Phong, liên quan đến vụ bác sĩ giết người tình rồi phân xác ở Đồng Nai, nghi can thực hiện vụ án là Danh Sơn (36 tuổi, ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) bác sĩ ngoại khoa đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Nạn nhân là chị T.T.B.N. (37 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa). Tại cơ quan công an, Sơn khai đã sát hại nạn nhân do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Danh Sơn và chị N cả có quan hệ tình cảm với nhau khoảng 1 năm (cả 2 người đều đã có gia đình riêng). Thời gian gần đây chị N. thông báo cho Sơn biết về việc chị đã mang thai với Sơn. Lo sợ gia đình hai bên biết chuyện và sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả 2 người, vào ngày 13/4, chị N đến Bệnh viện Đồng Nai tìm Sơn để nói chuyện. Tại phòng làm việc của Sơn, chị N. nói mệt thì Sơn truyền nước cho chị.