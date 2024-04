Theo thông tin từ VietNamNet, nghi can thực hiện vụ án là Danh Sơn (36 tuổi, ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) bác sĩ ngoại khoa đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Nạn nhân là chị T.T.B.N. (37 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa). Tại cơ quan công an, Sơn khai đã sát hại nạn nhân do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Danh Sơn (SN 1988, ngụ huyện Vĩnh Cửu) - Ảnh: Báo Tiền Phong