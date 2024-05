Thông tin từ Báo Người Đưa Tin cho biết, tối 29/4, lãnh đạo Công an phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xác định được người phụ nữ “chặt chém” nữ di khách nước ngoài 500.000 đồng 3 quả dứa.

Chiều 29/4, bà T. đã đến Công an phường Hàng Đào trình diện. Công an đã yêu cầu bà T. viết cam kết không tái phạm và đề xuất mức xử phạt. Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý và sẽ thông tin cụ thể sau.