Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm người liên quan đến vụ án loạn luân ở Tịnh Thất Bồng Lai, để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 5/5, cơ quan An ninh điều (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án loạn luân phát hiện năm 2021 tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai” hay còn gọi “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Lê Thanh Kỳ Duyên đang bị truy tìm - Ảnh: Phụ Nữ Online

Để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, cơ quan ANĐT ra quyết định truy tìm người có đặc điểm lai lịch là nữ, Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh ngày 25/4/1993 (ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), cha Lê Tùng Vân, mẹ Lê Thu Vân.

Theo quyết định, Lê Thanh Kỳ Duyên là người có liên quan vụ án, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Những ai biết thông tin nêu trên, đề nghị thông báo cho cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại: 0693.609113 hoặc 084.272.8599 (Điều tra viên).

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, sau thời gian điều tra và có đủ chứng cứ xác định ông Lê Tùng Vân có hành vi loạn luân .

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Vietnamnet

Do đó, ngày 19-4, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội loạn luân. Ông Vân được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

